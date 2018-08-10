Американский хоккеист рассказал, как унижают русских в НХЛ

Хоккеист Наиль Якупов, перешедший в питерский СКА из "Колорадо Эвеланш", рассказал о презрении, которое американские игроки испытывают в отношении русских. Он рассказал, что в НХЛ к русским относятся с лицемерием, пишет Sport24.
Бывший нападающий американской команды рассказал о предвзятости к русским. «Если будет выбор между русским или не русским, то русского в состав не поставят», - говорит он. Якупов отметил, что ему, как и другим игрокам из России, приходилось сталкиваться с постоянным проявлением лицемерия. В состав команды его никогда не включали, хотя в глаза говорили, что он молодец и к нему нет претензий.
Шесть из восьми лет, проведенных в США, Якупов играл за клубы НХЛ. В последнем сезоне за «Колорадо» он играл недостаточно хорошо, в результате чего его не взяли на плей-офф. Недавно он подписал контракт на год с СКА из Санкт-Петербурга.
Источник фото: Википедия
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