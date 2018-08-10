Провал и беспорядки: как минское "Динамо" разорвало питерский "Зенит"

Первый матч квалификационного раунда Лиги Европы закончился для минского "Динамо" и питерского "Зенита" со счетом 4:0.

Стоит отметить, что главный тренер российском команды попробовал поставить эксперимент, так часть команды — Дзюба, Мак и Паредес — даже не вылетела в Минск.

На данный момент шансы на выход у "Зенита" близки к нулю, однако Сергей Семак не теряет оптимизма. После игры он заявил, что, конечно, во время матча надо было забивать, но этого не сделали и подпустили противника к воротам. "Футбол интересен тем, что может случиться всякое. Так произошло и сегодня, но не в нашу пользу. Обидное поражение", — резюмировал тренер, подчеркнув, что у игроков есть семь дней на подготовку к ответному матчу.

Комментируя матч, обозреватель Спорт-экспресс отметил, что Семака после этой игры стало жаль по-человечески. Он сильный специалист, который правильно строил карьеру. Однако ему досталось "проблемное наследство": 30 игроков, часть из которых не очень довольна своим положением. "Друг от друга все эти ребята, кажется, не в восторге", — подчеркивает издание.

Анализируя счет игры, Спорт-экспресс назвал его "катастрофой", пояснив, что у минской команды нет игроков дороже миллиона евро, однако им удалось покуражиться над командой, чья общая стоимость заявки дороже в 17 раз.

Отметим, через неделю "Зенит" ждет ответная игра на своей земле, однако болельщикам входа не будет. Дело в том, как российские фанаты вели себя в Минске: перед матчем они провели по городу шествие, во время которого более полутора тысяч человек жгли файеры и выкрикивали ругательные фразы в адрес "Динамо" и местной милиции.

Источник фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Читайте также:

"Спартак" и "Зенит" оштрафовали из-за фанатов