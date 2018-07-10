Легендарный советский вратарь не увидел успеха сборной России

Сборная России по футболу не сделала ничего сверхъестественного на ЧМ-2018. Таково мнение участника трех чемпионатов мира, вратаря сборной СССР и "Спартака" Рината Дасаева, он поделился им с "Советским спортом".

Фото: ru.fifa.com

Мастер отметил, что российским футболистам повезло в игре с испанцами и хорватами. По его мнению, если бы Перишич во втором тайме не попал в штангу, то пенальти бы не было. Однако Дасаев все же признает, что игра вышла "двусторонняя": российские спортсмены все же атаковали, чего не было во время матча с испанцами.

Также вратарь убежден: ни о каком подвиге говорить не стоит: "Обыграть Египет и Саудовскую Аравию — это подвиг? Или по пенальти — испанцев?… Какой же это подвиг?" Дасаев подчеркнул, что в выходе в четвертьфинал нет ничего триумфального. Он сравнил нынешнюю реакцию с той, что была после "серебра" советской сборной на Евро-1988. Тогда эйфории было намного меньше.

По мнению Дасаева, на ЧМ-2018 еще не было игры, которую будут вспоминать лет через 10, были лишь неплохие матчи (Россия — Саудовская Аравия, Бельгия — Бразилия).

Спортсмен акцентировал внимание на том, что судить о результате нужно, посмотрев, что сделала команда: "Да, результат есть. Но кого мы обыграли? В основное время — только Саудовскую Аравию и Египет". Единственное, что изменил этот ЧМ — повысил в стране популярность футбола, многие пойдут после этого в секции, будут чаще гонять мяч во дворе. "Для популяризации футбола наша сборная проделала хорошую работу", — подчеркнул Дасаев.

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