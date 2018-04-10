МОК заподозрили во взятках при голосовании за Олимпиаду в Пхенчхане

В Южной Корее коррупционное расследование против бывшего президента привело к новым фактам. Оказывается, 27 членов МОК поддержали предложение Пхенчхана на проведение Олимпиады в обмен на маркетинговые контракты и соглашения о спонсорстве с технологическим гигантом Samsung, сообщает корейский канал SBS.

Фото: www.pyeongchang2018.com 140x140

Согласно докладу, 12 из 27 членов МОК представляли африканские страны. Согласно сговору, члены МОК из этого списка должны были в первом круге проголосовать за французский Анси, а затем в случае отсева этой заявки, как и произошло, отдать свои голоса за Пхенчхан.

В июле 2011 года в ходе закрытого голосования МОК на 123-й сессии в южноафриканском Дурбане корейская заявка обошла европейских конкурентов в лице немецкого Мюнхена и французского Анси. Победитель получил 63 голоса из 95, 25 было отдано Мюнхену, а оставшиеся семь — Анси.

Интересно, что в составлении списка членов МОК помогал сын бывшего президента Международной федерации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака — Папа Массата, — который ранее проходил по делу о получении взятки за поддержку заявки Рио-де-Жанейро на проведение Игр-2016.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что новость о том, что экс-президент IAAF Ламин Диак брал взятки, шокировала главу МОК Томаса Баха.

"Это были шокирующие и весьма печальные новости. Никогда не мог представить, что в IAAF будут брать взятки с целью манипулирования спортивными событиями", — цитирует Баха в интервью Insidethegames.

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