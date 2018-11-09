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Источник Правда.Ру

Россия взлетела к Франции в рейтинге УЕФА

Спорт

Россия сократила расставание от Франции в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций.

Россия взлетела к Франции в рейтинге УЕФА. 394781.jpeg

Все благодаря успешной игре отечественных клубов в Лиге Европы. Так, победы "Краснодара" и "Спартака", а также ничья "Зенита" обеспечили России дополнительные 0,8 балла.

Сыграло на руку отечественному футболу и то, что французские футбольные клуб потерпели ряд поражений. Так, "Ренн" и "Марсель" уступили киевскому "Динамо" и итальянскому "Лацио".

На данный момент рейтинг УЕФА выглядит следующим образом. Франция занимается пятое место с 53 баллами. У России, идущей следом за ней, 48 баллов. По пятам за Россией с 42 баллам идет Португалия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что благодаря успешному выступлению на домашнем чемпионате мира российская национальная сборная поднялась в рейтинге Международной федерации футбола. Напомним, что, выиграв два из трех матчей на групповом этапе, сборная России по футболу в первом матче плей-офф одолела грозную Испанию, а в следующем матче уступила хорватам.

"Правда.Ру" также писала о том, что российские спортсмены на прошедшем домашнем чемпионате мира были лучше всех по преобразованию ударов в голы. Футболистам из России в этом компоненте не оказалось равных — даже занявшая на мундиале первое место Франция осталась далеко позади.

Фото: википедия

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Темы УЕФА спорт футбол Россия Франция
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