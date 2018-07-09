Черчесов рассказал о своих любимчиках на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в эфире "Первого канала", за кого он будет болеть на ЧМ-2018 после того, как российская команда сошла с дистанции.

Фото: ru.fifa.com

Черчесов заявил, что следующие матчи Чемпионата мира он смотреть не собирается, однако фаворит на Мундиале у него все же есть.

"Дальше чемпионат смотреть не буду. Болеть буду за бельгийцев", - сказал журналистам тренер.

Он также сказал, что лично знаком с наставником бельгийской команды.

"Когда я приезжал в Брюгге, мы с ним пересеклись и он мне жаловался, что у него "тот не в форме, этот не в форме". А я на него смотрю и думаю: мне бы твои проблемы", - поделился Черчесов с журналистами.

Напомним, сборная Хорватии одержала победу над российскими футболистами в матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу в эту субботу. Основное и дополнительное время игры закончилось ничьей со счетом 2:2. Хорватам удалось вырвать путевку в полуфинал ЧМ-2018 благодаря пенальти. Здесь они обошли россиян со счетом 4:3.