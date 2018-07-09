Черчесов рассказал о своих любимчиках на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в эфире "Первого канала", за кого он будет болеть на ЧМ-2018 после того, как российская команда сошла с дистанции.
Черчесов заявил, что следующие матчи Чемпионата мира он смотреть не собирается, однако фаворит на Мундиале у него все же есть.
"Дальше чемпионат смотреть не буду. Болеть буду за бельгийцев", - сказал журналистам тренер.
Он также сказал, что лично знаком с наставником бельгийской команды.
"Когда я приезжал в Брюгге, мы с ним пересеклись и он мне жаловался, что у него "тот не в форме, этот не в форме". А я на него смотрю и думаю: мне бы твои проблемы", - поделился Черчесов с журналистами.
Напомним, сборная Хорватии одержала победу над российскими футболистами в матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу в эту субботу. Основное и дополнительное время игры закончилось ничьей со счетом 2:2. Хорватам удалось вырвать путевку в полуфинал ЧМ-2018 благодаря пенальти. Здесь они обошли россиян со счетом 4:3.
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Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
Самое яркое и очень позитивное событие — продолжающийся у нас долгожданный Чемпионат мира по футболу. Хотя, конечно, у каждого свои впечатления о спорте и вокруг него. Тем не менее, в целом все прекрасно и весело. Об этом и многом другом беседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог Леонид Крутаков.