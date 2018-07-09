Немецкий таблоид Bild утверждает, что во время выступлений на ЧМ-2018 футболисты российской сборной нюхали ватку, смоченную в растворе аммиака.
Чтобы узнать, можно ли считать аммиак допингом, журналисты обратились к директору Института биомедицинских и фармацевтических исследований в Нюрнберге Фритцу Зёргелю. Специалист отметил, что, по его мнению, вещество можно считать таковым, и употребление аммиака во время соревнований должно быть запрещено.
Зёргель так аргументировал свое утверждение: "Аммиак оказывает ободряющее действие, с его помощью снижают усталость и повышают работоспособность. Он действует быстрее никотина или кофеина, потому что попадает напрямую в легкие".
Как пишет inopressa. ru, Зёргель считает, что можно вести речь о комбинированном допинге, когда для максимальной мобилизации сил спортсмена пытаются использовать любые вещества, которые не запрещены: "Каждый знает, что комбинация из снюса (никотина) и кофеина в сочетании с чем-то вроде аммиака имеет минимум такое же действие, как и запрещенная стимуляция".
О том, действительно ли существует такой способ "приободрить" спортсмена перед выступлением, или это очередная попытка подорвать доверие к России как хозяйке чемпионата мира по футболу, "Правда.Ру" спросила почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова.
Эксперт уверен, что эти обвинения являются "несусветной чушью" и имиджу России навредить никак не смогут.
"Никто эти газеты читать не читал и читать не будет. Это попытка подсластить пилюлю своего вылета с последнего места и фантастически безобразной игры сборной Германии. Такие публикации делаются, чтобы отвлечь читающую публику. Придумали историю с аммиаком, которую вообразить могла только больная голова. Достаточно задуматься, зачем вдыхать вещество, которым можно отравиться. Я бы на это заявление внимание не обращал и не комментировал. Это просто глупость, публикация которой для любого СМИ — позор", - добавил Колосков.
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Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
Самое яркое и очень позитивное событие — продолжающийся у нас долгожданный Чемпионат мира по футболу. Хотя, конечно, у каждого свои впечатления о спорте и вокруг него. Тем не менее, в целом все прекрасно и весело. Об этом и многом другом беседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог Леонид Крутаков.