Фантазии больной головы: эксперт - об употреблении сборной России допинга

Немецкий таблоид Bild утверждает, что во время выступлений на ЧМ-2018 футболисты российской сборной нюхали ватку, смоченную в растворе аммиака.

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Чтобы узнать, можно ли считать аммиак допингом, журналисты обратились к директору Института биомедицинских и фармацевтических исследований в Нюрнберге Фритцу Зёргелю. Специалист отметил, что, по его мнению, вещество можно считать таковым, и употребление аммиака во время соревнований должно быть запрещено.

Зёргель так аргументировал свое утверждение: "Аммиак оказывает ободряющее действие, с его помощью снижают усталость и повышают работоспособность. Он действует быстрее никотина или кофеина, потому что попадает напрямую в легкие".

Как пишет inopressa. ru, Зёргель считает, что можно вести речь о комбинированном допинге, когда для максимальной мобилизации сил спортсмена пытаются использовать любые вещества, которые не запрещены: "Каждый знает, что комбинация из снюса (никотина) и кофеина в сочетании с чем-то вроде аммиака имеет минимум такое же действие, как и запрещенная стимуляция".

О том, действительно ли существует такой способ "приободрить" спортсмена перед выступлением, или это очередная попытка подорвать доверие к России как хозяйке чемпионата мира по футболу, "Правда.Ру" спросила почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова.

Эксперт уверен, что эти обвинения являются "несусветной чушью" и имиджу России навредить никак не смогут.

"Никто эти газеты читать не читал и читать не будет. Это попытка подсластить пилюлю своего вылета с последнего места и фантастически безобразной игры сборной Германии. Такие публикации делаются, чтобы отвлечь читающую публику. Придумали историю с аммиаком, которую вообразить могла только больная голова. Достаточно задуматься, зачем вдыхать вещество, которым можно отравиться. Я бы на это заявление внимание не обращал и не комментировал. Это просто глупость, публикация которой для любого СМИ — позор", - добавил Колосков.

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