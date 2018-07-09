В Германии раскрыли секрет сборной России. Да, это про допинг

В Европе признают, что сборная России по футболу выступила отлично и, что называется, прыгнула выше своей головы. Вот только нашлись парочка ушлых немецких футболистов, решивших, что без допинга тут, конечно, не обошлось.
Российские футболисты до, после и непосредственно во время матчей нюхали ватку, перед этим смоченную в каком-то растворе. Этим загадочным веществом оказался аммиак. Парочка немецких журналистов обратилась за комментарием к директору нюрнбергского института биомедицинских и фармацевтических исследований Фритцу Зергелю, который заявил, что это ничто иное, как допинг.
Зергель заявил, что пары аммиака имеют сильнодействующий ободряющий эффект, могут помочь снять усталость и привести в чувство. Ученый отметил, что аммиак в этом плане чем-то схож с никотином или же кофеином, лишь действует в несколько раз быстрее, потому что попадает сразу непосредственно в легкие человека.
Зергель резюмировал, что это пример так называемого комбинированного допинга. Кофеин, никотин и что-то наподобие аммиака в сумме своей есть запрещенная на соревнованиях подобного ранга стимуляция.
По словам Зергеля, его, кстати, нисколько не удивило успешное выступление российских футболистов на мундиале. Так, немец заявил, что еще Советский Союз славился своими хитростями и ухищрениями в этой сфере.
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Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на Чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
Скандал с выкриком игрока сборной Хорватии Домагоя Виды "Слава Украине!" существенно подпортил репутацию команды.