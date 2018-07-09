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Источник Правда.Ру

В Германии раскрыли секрет сборной России. Да, это про допинг

Спорт

В Европе признают, что сборная России по футболу выступила отлично и, что называется, прыгнула выше своей головы. Вот только нашлись парочка ушлых немецких футболистов, решивших, что без допинга тут, конечно, не обошлось.

В Германии раскрыли секрет сборной России. Да, это про допинг. 389267.jpeg
Фото: ru.fifa.com

Российские футболисты до, после и непосредственно во время матчей нюхали ватку, перед этим смоченную в каком-то растворе. Этим загадочным веществом оказался аммиак. Парочка немецких журналистов обратилась за комментарием к директору нюрнбергского института биомедицинских и фармацевтических исследований Фритцу Зергелю, который заявил, что это ничто иное, как допинг.

Зергель заявил, что пары аммиака имеют сильнодействующий ободряющий эффект, могут помочь снять усталость и привести в чувство. Ученый отметил, что аммиак в этом плане чем-то схож с никотином или же кофеином, лишь действует в несколько раз быстрее, потому что попадает сразу непосредственно в легкие человека.

Зергель резюмировал, что это пример так называемого комбинированного допинга. Кофеин, никотин и что-то наподобие аммиака в сумме своей есть запрещенная на соревнованиях подобного ранга стимуляция.

По словам Зергеля, его, кстати, нисколько не удивило успешное выступление российских футболистов на мундиале. Так, немец заявил, что еще Советский Союз славился своими хитростями и ухищрениями в этой сфере.

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Темы чм-2018 спорт футбол Египет Россия допинг Испания Уругвай Хорватия Саудовская Аравия чемпионат мира по футболу
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