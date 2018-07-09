Сборная России стала лучшей на ЧМ по защите

Лучшими в защите на Мундиале стали российские футболисты. FIFA официально признала заслуги национальной команды. Об этом Международная федерация футбола сообщила на своем официальном сайте.

Фото: ru.fifa.com

Сборная России выполнила оборонительных маневров больше, чем остальные команды, выступившие на Чемпионате мира 2018. На счету российских футболистов 259 выносов, отборов и сейвов.

Результаты предоставили по итогам 60 матчей, проведенных на Мундиале.

Кроме того, ранее ФИФА признала еще один рекорд, который также принадлежит команде из России. Полузащитник Роман Зобнин стал лучшим игроком турнира по количеству преодоленных километров. За пять матчей ЧМ-2018 Зобнин пробежал 62 км.

Ранее "Правда.Ру" писала, FIFA отметила игру Юрия Жиркова в 1/8 финала. На своем официальном сайте федерация разместила материал о "невоспетых героях" прошедшего этапа турнира.

Юрия Жиркова федерация отметила за то, что футболист, несмотря на полученную травму, вышел в составе сборной на игру в 1/8 финала и сделал все, что было в его силах, чтобы команда завоевала путевку в следующий этап турнира.