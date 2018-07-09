Сборная Россия победила в Лиге наций

Отметим, что тем самым российские волейболисты навсегда вошли в историю мирового волейбола. Дело в том, что Лига наций — турнир молодой, и в этом году состоялся первый его розыгрыш. В турнире приняли участие 16 стран. Первое место завоевали наши волейболисты, второе место заняла сборная Франции, третье место же осталось за сборной Соединенных Штатов Америки.

Фото: facebook.com/Всероссийская федерация волейбола

Наставником сборной России на данных соревнованиях был известный советский и российский волейболист Сергей Шляпников.

О создании турнира стало известно в октябре минувшего года в Париже. Лига наций призвана заменить мужскую Мировую лигу и женский Мировой Гран-при.

Лучшим игроком турнира был признан Максим Михайлов, на клубном уровне выступающий за "Зенит" из столицы Татарстана. В финальной игре 30-летний диагональный набрал 19 очков. Михайлов заслуженно считается одним из лучших игроков российской сборной — опытный волейболист, он является двукратным чемпионом Европы и чемпионом Олимпийских игры 2012 года в Лондоне.

Отметим, что мужская сборная России по волейболу является одной из сильнейших команд в мире. Так, являясь правопреемницей команды СССР, лишь за четверть века команда из России стала чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, двукратным чемпионом Европы, двукратным обладателем Кубка мира и трехкратным победителем Мировой лиги.

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