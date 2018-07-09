Сборная Россия победила в Лиге наций

Отметим, что тем самым российские волейболисты навсегда вошли в историю мирового волейбола. Дело в том, что Лига наций — турнир молодой, и в этом году состоялся первый его розыгрыш. В турнире приняли участие 16 стран. Первое место завоевали наши волейболисты, второе место заняла сборная Франции, третье место же осталось за сборной Соединенных Штатов Америки.
Наставником сборной России на данных соревнованиях был известный советский и российский волейболист Сергей Шляпников.
О создании турнира стало известно в октябре минувшего года в Париже. Лига наций призвана заменить мужскую Мировую лигу и женский Мировой Гран-при.
Лучшим игроком турнира был признан Максим Михайлов, на клубном уровне выступающий за "Зенит" из столицы Татарстана. В финальной игре 30-летний диагональный набрал 19 очков. Михайлов заслуженно считается одним из лучших игроков российской сборной — опытный волейболист, он является двукратным чемпионом Европы и чемпионом Олимпийских игры 2012 года в Лондоне.
Отметим, что мужская сборная России по волейболу является одной из сильнейших команд в мире. Так, являясь правопреемницей команды СССР, лишь за четверть века команда из России стала чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, двукратным чемпионом Европы, двукратным обладателем Кубка мира и трехкратным победителем Мировой лиги.
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Дело в том, что в следующий вторник он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
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