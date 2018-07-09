Economic Times объявил Россию лучшей хозяйкой ЧМ

"России удалось развеять сомнения скептиков и сделать всё возможное в организационном плане, чтобы ничто не портило болельщикам впечатлений от соревнований", — убежден спортивный обозреватель индийского издания на английском языке Economic Times Акарш Шарма.

Фото: ru.fifa.com

По его мнению, русские, "известные своей замкнутостью", на время соревнований ЧМ-2018 надели праздничные шляпы и встречали иностранных фанатов улыбками. Еще до начала чемпионата Россию окрестили худшей хозяйкой ЧМ, однако уже с первых дней события стал ясно, насколько это определение далеко от истины.

Шарма признает, что российские власти сделали всё возможное, чтобы иностранные болельщики получили приятные впечатления от пребывания на ЧМ. Были пущены дополнительные 734 бесплатных междугородних поезда, в дни матчей с пассажиров-обладателей билетов на игру не брали плату за проезд на общественном транспорте. На основных станциях метро и вокзалах, по случаю турнира, все названия, знаки, а также объявления остановок были продублированы на английском языке.

"Москва буквально гудела. Её знаменитые ночи, вдохновившие DJ Smash на написание его хита Moscow never sleeps, балансировали между потрясающей оживлённостью и полнейшим сумасшествием. Последнее проявлялось в полную силу в те дни, когда Россия одерживала победы на футбольном поле", — сообщает своим читателям Шарма. Причем случалось это, по его словам, довольно часто. И то, как хозяева чемпионата поддерживали свою сборную, не поддается описанию.

Москва показалась обозревателю "суперместом" для проведения матчей, которым были отданы два стадиона "Лужники" и "Спартак".

Настоящим светопреставлением называет Шарма царившее в Москве веселье на популярной московской пешеходной Никольской улице, где в эти яблоку было негде упасть. Он вспоминает, что было невозможно контролировать собственное движение, "вас несло море радостных людей". "Именно здесь чемпионат мира ожил, именно здесь он стал плавильным котлом культур и цветов, флагов и языков, кричалок и песен, раскрашенных лиц и татуировок, с гордостью демонстрируемых футболок и флагов", — убежден Шарма.

Резюмируя, Шарма отмечает, что ветераны соревнований, которым есть с чем сравнивать, называют нынешний ЧМ "одним из лучших в организационном плане".

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