Команда - победитель Кубка России-2018 обанкротилась

Фото: официальная группа ФК Тосно в vk.com

Футбольный клуб "Тосно" из одноименного города Ленинградской области, победитель Кубка России-2018, прекратит свое существование. Об этом стало известно от основателя российской инвестиционной компании "Fort Group" Максима Левченко.

Долгие пять лет компания являлась основным спонсором футбольного клуба. По словам Левченко, в 2013 году, при создании "Тосно", руководство заручилось поддержкой бизнесменов, частных предпринимателей, властей города. Но, как говорит Левченко, реальность оказалась хуже ожиданий — финансирование клуба всецело и полностью легло на плечи "Fort Group".

Максим Левченко заявил, что в дальнейшем содержать "Тосно" в одиночку его компания не сможет. Но предприниматель заявил, что свои обязательства спонсор исполнит — заработная плата будет выплачена как игрокам футбольного клуба, так и всему персоналу.

Отдельно Левченко прокомментировал выступление футбольного клуба "Тосно" в сезоне 2017/2018. Он выразил команде огромную благодарность, и заявил, что такие вещи, как победа в Кубке России, не забываются никогда.

Футбольный клуб из города Тосно Ленинградской области просуществовал всего пять лет. Экс-главный тренер команды Дмитрий Парфенов заявил, что искренне сожалеет о банкротстве клуба. Также он добавил, что игрокам, руководству и болельщикам есть, чем гордиться.

"Какое может быть отношение к ликвидации клуба? Мало приятного, конечно. Болельщикам сейчас очень обидно, клуб за пять лет сделал больше, чем некоторые за сто лет. Злости на решение руководителей у меня нет, они создали "Тосно", они закрыли его. Хотелось бы, чтобы перед всеми сотрудниками "Тосно" закрыли долги. Со мной на эту тему никто не общался, в заявлении руководство говорит, что хочет сделать все по-человечески. Надеюсь, эти слова воплотятся в жизнь", — сказал Дмитрий Парфенов.

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