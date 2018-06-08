Нейросеть приговорила сборную России к позору на ЧМ-2018

Российские футболисты не выйдут из группы. Таков вердикт нейронной сети, созданной студентом-физиком Виктором Закопайло (Пермский университет).
Нейросеть, выдавая результат, учла стоимость футболистов, данные о тренере и травмы игроков. Искусственный интеллект убежден, что победа достанется немецкой сборной. Следующее место займет бразильская, а за ней — аргентинская. Россияне согласно этому прогнозу займут 5 строчку с конца, это означает, что команда не "выберется" из группы.
Автор проекта отметил, что просчитать шансы команд непросто, особенно если по многим параметрам они похожи. Ведь на итог влияют разные факторы, среди которых погода, настрой команды, состояние поля. Чтобы получить наиболее точный результат Закопайло обратился к информации об играх ЧМ, начиная с 2006 года.
В процессе работы выяснилось также, какое обстоятельство сильнее всего влияет на итог — место в группе отбора на Чемпионат. Дело в том, что там проходят свои "соревнования", где и выясняется, насколько команда готова к предстоящему испытанию.
Самым "маловажным" пунктом стало место в рейтинге ФИФА и рейтинг сборной. Эта информация дает возможность сделать следующий вывод: рейтинги субъективны.
Как ранее писала "Правда.Ру", сборная России по футболу в преддверии ЧМ-2018 провела семь матчей без побед. Последний раз футболисты выиграли осенью 2017. Тогда им удалось одолеть команду Южной Кореи.
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