Ульяновск в выходные принимает Кубок России по ралли-рейдам

10 и 11 июня в Ульяновской области стартуют "Холмы России". Мероприятие имеет статус 2 этапа Кубка России по ралли-рейдам в дисциплинах "Рейд Спорт" и "Национальный", 3 этапа открытого Чемпионата Ульяновской области по ралли-рейдам, 2 этапа Кубка "MOTO RALLY CUP". На гонку приедут более 60 экипажей из 34 городов России и 17 регионов: от Анапы до Челябинска.

Бивуак соревнований будет развёрнут 9 июня рядом с райцентром Кузоватово одноимённого района Ульяновской области. Участникам ралли-рейда, без преувеличения, предстоит одна из самых захватывающих гонок. На трассе в битве за подиум попробуют свои силы экипажи моноприводных и полноприводных автомобилей. В этом году зрелищности соревнованиям добавит появление мотоциклов, квадроциклов, багги и внедорожников любительской серии "MOTO RALLY CUP". Спортсменов ждут два насыщенных дня. В первый день, 10 июня, после торжественного открытия участники гонки проедут 20-километровый пролог с бродами и непростыми рулёжными дорожками. Во второй день, 11 июня, гонщиков ожидает ещё три спецучастка (СУ) общей протяженностью 350 километров в Тереньгульском и Кузоватовском районах Ульяновской области.

Александр Грачев, вице-президент НП "Икс Тим Клуб":

"В первый день будет фееричный старт: пролог пройдёт по дну оврага, с большим обилием бродов. Будет очень красиво и зрелищно. На следующий день участников ждёт 350 "боевых" километров. И если первый и второй спецучастки частично повторяют друг друга, то на финальных 70 километрах дистанции на последнем скоростном участке будет настоящий драйв! Там множество бродов, промоин, поворотов, перепады высот до 200 метров…. Трасса интересная, "рулёжная". Средняя скорость лидеров на спецучастке, думаю, составит порядка 90 км/ч. Навигация у нас всегда отличалась сложным характером, штурманам придётся потрудиться. В этот раз из-за поздней весны трава достаточно высокая и ориентиры постоянно меняются. Это, конечно, осложнит работу экипажам".

Всего в зачёте Кубка России выступят 19 экипажей, среди которых 10 автомобилей заявлено в классе "Национальный" и 9 — в классе "Рейд Спорт". Почти все участники едут на технике отечественного производства (16 из 19 машин): 7 автомобилей с символикой Волжского Автозавода, 5 — производства GAZ, 4 экипажа поедут на автомобилях УАЗ.

В этапе открытого Чемпионата Ульяновской области "Холмы России" выступит 44 экипажа, среди которых тоже превалируют отечественные машины: 26 участников выйдут на старт на российских автомобилях, и только 18 — на иномарках. Завсегдатаи "Холмов России" — заводская команда "Gaz Raid Sport" и её российско-китайское отделение "BFCEC Sport", как всегда, нацелены на призовые места наградного подиума. Традиционно, результативно борются за награды на гонках и фирменные экипажи СТАК "УАЗ". Им придется нелегко: в командном зачёте заявлено 7 коллективов! Свои претензии на победу чётко обозначили экипажи "АТС Racing Team", тольяттинско-ульяновской команды "SV-Parts", москвичи из "ONE-Up Motorsport" и местные спортсмены из "Simbirsk United Motor Sport".

Состав спортсменов достаточно неожиданный и заслуживает отдельного внимания! Вместе с теми экипажами, для кого "Холмы России" не в новинку, в этот раз в соревновании примут участие знаменитые представители команды "КАМАЗ-мастер" — пилот Антон Шибалов и штурман Дмитрий Свистунов. Они сменят тяжеловесный грузовик на легкий и маневренный турбированный CAN-AM MAVERICK и выступят от НП "КАМАЗ-Автоспорт" в классе Т1. В гонке участвует экс-председатель комитета по ралли-рейдам Роберт Санакоев - он займёт правое кресло ISUZU D-Max Михаила Анциферова. Приедет покорять непредсказуемые ульяновские просторы и известный рыжий TomCat Сергея Сухорукова и Никиты Пузикова. Вернётся "в строй" мотогонщик Никита Гавриленко, выступавший в прошлых сезонах Кубка и Чемпионата России по кросс-кантри ралли. Он проедет штурманом ВАЗ 2121 команды "ONE-Up Motorsport" в компании пилота Дмитрия Гусева.

Внушительное количество быстрых гонщиков собрал и 2 этап гоночной серии MRC. На старт выйдет серебряный призёр Чемпионата и Кубка России Иван Ли, постоянные участники Чемпионата и Кубка России по кросс-кантри ралли — Станислав Поперечный и Юлиан Новобранов. Стартует и Василий Битный на тяжелом, неповоротливом "Гусе", как называют мотоцикл BMW F850GS. Примет участие в гонке и самый быстрый дуэт среди турбированных мотовездеходов по итогам гонки "Золото Кагана" — Алексей Бердинских и Кирилл Шубин.

Алексей Кузьмич, руководитель гонки MOTO RALLY CUP:

"Мы впервые проводим этап своих соревнований в рамках "Холмов России". На данный момент подана 21 предварительная заявка, но гонщики могут ещё заявиться по ходу административных проверок 10 июня. Почему мы в этот раз решили объединить наши соревнования? Во-первых, в этом году 3 этап Кубка MOTO RALLY CUP пройдёт в г. Андреаполь Тверской области, и в рамках него состоится 1 этап Кубка России МФР, а значит гонка в Ульяновской области станет хорошей тренировкой для многих спортсменов. Во-вторых, мы давно хотели с Александром Грачевым провести совместную гонку, чтобы участники MOTO RALLY CUP могли посмотреть, как пишут легенды и проводят гонки другие организаторы. Это также помогает привлечь в MRC тех участников, которые выезжают только на локальные соревнования. Получается обмен опытом, участниками и рекламой, это нормальная мировая практика, когда в рамках одного мероприятия проводятся несколько гоночных серий. Спортсмены MRC стартуют в этот раз после основного канала, только турбированные багги решено было выпустить на трассу чуть раньше, потому как их скорость на уровне зачёта SuperProduction, их небезопасно запускать с мотогонщиками. Думаю, по навигации будет достаточно интересно. К тому же, у Грачева кардинально другой "почерк" дорожной книги, совершенно другая "легенда". Уверен, что это будет новый полезный опыт для спортсменов".

Соревнование начнется 10 июня с административных и технических проверок.

Старт торжественного открытия соревнований в 17:00, а старт первого экипажа на трассе пролога в 18:00 по-местному времени (+1 час MSK).

Комментарии участников:

Алексей Игнатов, пилот команды "Gaz Raid Sport":

"Я впервые был на гонке в Ульяновске в начале мая. Мне очень понравилась организация: всё было компактно, продумано, отличная трасса с хорошей легендой, явно ощущалась забота об участниках. На эту гонку мы отправляемся с уверенностью, что всё будет на высоте. Мы проделали большую работу по подготовке автомобиля и получили новый опыт на недавней гонке в Казахстане. Сейчас мы готовы продемонстрировать свои лучшие качества!".

Дмитрий Чумак, штурман команды "BFCEC Sport":

"Это будет мой первый визит на трассу в Ульяновской области и второе наше с Ваней совместное выступление в ралли-рейдах, как в гоночной дисциплине. Нам нужно "обкатать" новый боевой автомобиль в условиях гонки. Надеюсь, здесь будет больше скоростных секций, чем в Астрахани. Там нам этого не хватало, а потренироваться на высоких скоростях близких к максимальным нам необходимо — впереди ралли "Шелковый Путь". Там их будет очень много. Задача проехать максимально быстро и надёжно. Здесь, на мой взгляд, не будет сложной навигации, поиска курса, поэтому можно будет сосредоточиться на скорости и адаптации к новой машине. Мы уверены, что это будет хорошей тренировкой для нас перед выездом в Китай".

Александр Русанов, пилот команды "BFCEC Sport":

"За месяц соскучились по гонкам, последний старт у нас с Алексеем был месяц назад на "Холмах России". Дороги и организация нам пришлись по вкусу, правда, насладиться гонкой из-за схода нам удалось не в полной мере. Надеемся в этот раз проехать всю дистанцию, приобрести накат и показать хорошую скорость!".

Евгений Суховенко, пилот команды "Gaz Raid Sport":

"Очень жду предстоящий этап Кубка России, сейчас мы имеем хороший накат после прошедшего этапа Кубка Мира в Казахстане. Планируем бороться, как минимум, за подиум в своём классе и в абсолютном зачёте. Эта гонка важна ещё и с точки зрения турнирных задач — у меня уже есть одна победа в Кубке России".