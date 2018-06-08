Футболисты Сборной России меньше чем за два года получили почти три миллиона евро. За что?

Отсутствие больших успехов в работе — не помеха для получения премии. Этот тезис хорошо подкрепляет информация о доходах Сборной России по футболу. С момента назначения Станислава Черчесова главным тренером футболисты заработали €2,745 млн. Об этом сообщает championat.com.

Фото: www. rfs.ru

Это вознаграждение за участие в товарищеских матчах. "Расценки" у спортсменов следующие: если сыграли вничью, значит, получают по €7,5 тысячи; если смогли выиграть, значит, поощрение составит €15 тысяч. А проигрывать нашей сборной не выгодно — премиальные для футболистов за такой результат не предусмотрены. Выплаты полагаются всем, кто попал в заявку на игру.

Напомним, Черчесов стал главным тренером сборной России летом 2016 года. Восемнадцать контрольных матчей (пять побед, шесть ничьих и семь поражений) сыграла национальная команда под его руководством.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сборная России по футболу заняла 70-ю строчку в списке Международной федерации футбола. Обновленный вариант опубликовали на официальном сайте ФИФА. Так низко наши футболисты еще не опускались. В этом году они уступили четыре строчки рейтинга. Еще год назад спортсмены занимали 66-е место. В мае футболисты во главе со Станиславом Черчесовым сыграли с Австрией. Встреча закончилась поражением для нашей сборной со счетом 0:1. На этой неделе спортсмены провели товарищеский матч с турецкой командой. Футболисты сыграли вничью со счетом 1:1. На данный момент сборная России — худший участник на предстоящем чемпионате мира.

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