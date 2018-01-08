Фильм "Движение вверх" собрал рекордную кассу за выходные

Новинка российского кинематографа, спортивная драма "Движение вверх" возглавила прокат по итогам новогодних каникул.

кадр из фильма Движение вверх

По данным СМИ, за новогодние выходные фильм собрал более 658 миллионов рублей. Общие цифры по итогам двух недель проката - 1,2 миллиарда рублей.

Отметим, что фильм повествует о победе сборной СССР по баскетболу над сборной США в в 1972 году. Эта победа стала первой в истории олимпийских побед отечественных баскетболистов.

Сборная СССР уступала в счете за три секунды до конца матча, но все же сумела победить. Фильм снят на основе реальных событий по книге защитника советской сборной Сергея Белова.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что лучше всего российское кино продается во Францию, Германию, Китай, страны Восточной Европы и Ближнего Востока. На американском континенте российскому кинематографу еще предстоит осваиваться.

Общая сумма от продаж фильмов из России в 2016 году составила 19,6 миллионов долларов.