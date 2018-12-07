Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В ОКР заявили о возможности отстранения России от Олимпиады-2020

Спорт

 

В ОКР заявили о возможности отстранения России от Олимпиады-2020. 395625.jpeg

Международный олимпийский комитет недавно потребовал от российского бобслеиста Александра Зубкова вернуть завоеванные им медали.

Мосгорсуд же разрешил спортсмену из России не делать этого. Российской олимпийский комитет, что примечательно, выступил против этого решения Мосгорсуда. Так, в ведомстве заявили, что Александр Зубков, к сожалению, вернуть медали обязан. Российский олимпийский комитет подчеркнул, что Мосгорсуд не имеет полномочий перечить решению Международного олимпийского комитета.

Также руководство российского ведомства заявило, что подобные решения Мосгорсуда могут вновь ополчить мировую общественность против спорта в Российской Федерации. В Международном олимпийском комитете, указывают российские специалисты, могут решить, что Россия не борется с допингом и даже поддерживает его применение. А это уже, в свою очередь, может повлечь за собой отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года.

Напомним, что на прошедших в этом году Олимпийских играх в Южной Корее российские спортсмены уже выступали без государственных гимна и флага РФ, а именовались "Олимпийскими атлетами из России".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Южная Корея и Корейская Народная Демократическая Республика, некогда заклятые враги, сегодня размышляют над тем, чтобы общими усилиями принять и провести летние Олимпийские игры 2032 года.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

Читайте также:

Как происходила политизация Олимпийских игр

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы мир спорт Россия
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Оплата услуг ЖКХ - за какой период сохранять квитанции?
Культура
Царская дочь, обрученная Христу
Формула небес
Царствие их не от мира сего - Гороскоп дня
Новости Все >
Минстрой утвердил понятия ветхого и аварийного жилья﻿
Министр обороны Украины пообещал продолжить пользоваться Керченским проливом
В ОКР заявили о возможности отстранения России от Олимпиады-2020
Квартиры в столичных новостройках в основном покупают москвичи — Хуснуллин﻿﻿
Патриарх Варфоломей потребовал от главы УПЦ участия в Объединительном соборе
Почему пить кофе и чай в самолете опасно для здоровья
Роспотребнадзор: 63% россиян умирают из-за неправильного питания
Столичному бизнесу обещают снижение совокупной налоговой нагрузки
Фейерверки в новогодние праздники можно будет запускать с 38 площадок
Трампу потребовался "Зверь" и кортеж для проезда 230 метров
Читательский топ
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Прилепин: "За такой Донбасс я воевать не буду"
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
В США похоронили с почестями серийного убийцу
Медведев извинился за пенсии, бедность и обвинил США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Магадан
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"

683 рубля – именно столько власть добавила к пенсии ветерану труда Виталию Попову.

Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Силовые структуры
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Новости Украины
Прилепин: "За такой Донбасс я воевать не буду"
Военные новости
СМИ: НАТО выдвинуло России ультиматум, но не знает, как наказывать за его невыполнение
Власть
Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции

Россия, отвечая на грубые действия США, отделывается заявлениями о нарушениях норм международного права. А где же очерченные американцам "красные линии"?

Россия не СССР — "проглотит" от Запада любые санкции
Как бунтующий против цен на бензин народ сломал Макрона
Евросоюз
Как бунтующий против цен на бензин народ сломал Макрона
Магадан
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Новости Украины
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
Новости Перми
Уральским охотникам подарили педикюрные наборы за спасение детей

За спасение заблудившихся в лесу детей двух охотников из Пермского края наградили педикюрными наборами.

Уральским охотникам подарили педикюрные наборы за спасение детей
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Магадан
Пенсионер из Магадана вернул правительству прибавку-"подачку"
Военные новости
СМИ: НАТО выдвинуло России ультиматум, но не знает, как наказывать за его невыполнение
Силовые структуры
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Павел Морозов Как избежать рисков при сдаче квартиры в наём﻿ Павел Морозов Любовь Степушова G20: Путин справится с Трампом и депрессией Любовь Степушова
Комментарии
Школьников Амура учат: Россия захватила регион у Китая
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Министр обороны Украины пообещал продолжить пользоваться Керченским проливом
В ОКР заявили о возможности отстранения России от Олимпиады-2020
Медведев извинился за пенсии, бедность и обвинил США
"Братан, это бесполезно!": рэперы попытались достучаться до Госдумы
Рада денонсировала Договор о дружбе с Россией
Медведев извинился за пенсии, бедность и обвинил США
Лукашенко решил продать свою дружбу Путину подороже
Россия готова ответить Западу "супероружием Судного дня"
Патриарх Варфоломей потребовал от главы УПЦ участия в Объединительном соборе
"Братан, это бесполезно!": рэперы попытались достучаться до Госдумы
Патриарх Варфоломей потребовал от главы УПЦ участия в Объединительном соборе
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
Украина отменит военное положение взамен на сдачу Крыма?
Эксперт: человеческий род - под угрозой вырождения
Командующий флотом Украины захотел в российскую тюрьму
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Командующий флотом Украины захотел в российскую тюрьму
Российская военная база на Кубе: как отреагируют США
Украинец - это партийная принадлежность
История и современность Все >
Мог ли Гитлер сбежать в Аргентину?
Мог ли Гитлер сбежать в Аргентину?
Подробности о космических полетах, о которых вы никогда не задумывались раньше
Подробности о космических полетах, о которых вы никогда не задумывались раньше
Военный ход вермахта: тактика выжженной земли
Военный ход вермахта: тактика выжженной земли
Россия поставила на Курилах новую боевую технику
Россия поставила на Курилах новую боевую технику
Истребитель США таранил заправщик у берегов Японии
Истребитель США таранил заправщик у берегов Японии
Эсминец США решил подразнить Россию у Приморья
Эсминец США решил подразнить Россию у Приморья
СМИ: Индия хочет тайно арендовать у РФ ядерную подлодку
СМИ: Индия хочет тайно арендовать у РФ ядерную подлодку
Нашествие Батыя: был ли у Руси шанс отбиться?
Нашествие Батыя: был ли у Руси шанс отбиться?
Как Франция и Германия клялись друг другу в дружбе в 1938 году
Как Франция и Германия клялись друг другу в дружбе в 1938 году
Вселенский Патриарх дает Украине неполноценную автокефалию
Вселенский Патриарх дает Украине неполноценную автокефалию
Молодежь вербуют в кибердружины для защиты "строя и стабильности"
Молодежь вербуют в кибердружины для защиты "строя и стабильности"
Женское Все >
Почему не цветет декабрист?
Почему не цветет декабрист?
Ель в вашем саду
Ель в вашем саду
Толстянка, или денежное дерево, — растение, которое есть дома практически у каждого
Толстянка, или денежное дерево, — растение, которое есть дома практически у каждого
Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом
Чесночная настойка от ста болезней
Чесночная настойка от ста болезней
Пить чай и кофе в самолете опасно для здоровья
Пить чай и кофе в самолете опасно для здоровья
Энергетики нарушают работу сердца и сосудов
Энергетики нарушают работу сердца и сосудов
Бузова влюбилась в зимнее пальто
Бузова влюбилась в зимнее пальто
Ученые научились останавливать послеродовые кровотечения.
Ученые научились останавливать послеродовые кровотечения.
Избавляемся от синдрома отличницы
Избавляемся от синдрома отличницы
Фильмы о моде: подборка для дам
Фильмы о моде: подборка для дам
Секреты красоты Айшварии Рай
Секреты красоты Айшварии Рай
Пять продуктов для здоровья мужчины
Пять продуктов для здоровья мужчины
Генетики узнали, что склонность к суициду передается по наследству
Генетики узнали, что склонность к суициду передается по наследству
Мужское Все >
Рыбак запечатлел НЛО
Рыбак запечатлел НЛО
Рыбаки спасли лосенка
Рыбаки спасли лосенка
Оригинальное оформление закрытого и открытого балкона
Оригинальное оформление закрытого и открытого балкона
Талисманы финансового благополучия в вашем доме
Талисманы финансового благополучия в вашем доме
Даем зеркалу вторую жизнь
Даем зеркалу вторую жизнь
Подбираем мебель на кухню с умом
Подбираем мебель на кухню с умом
Как использовать эффективно кухонный угол
Как использовать эффективно кухонный угол
Программа золотой эры для пресса
Программа золотой эры для пресса
Бодибилдинг-питание, суточная норма, виды метаболизма
Бодибилдинг-питание, суточная норма, виды метаболизма
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Царская дочь, обрученная Христу
Царская дочь, обрученная Христу
Зачем нужны святые покровители?
Зачем нужны святые покровители?
Проверка у собаки таланта спасателя: "поддельный обморок"
Проверка у собаки таланта спасателя: "поддельный обморок"
Как правильно выбрать крысу
Как правильно выбрать крысу
Способны на большее: как вороны изготавливают инструменты
Способны на большее: как вороны изготавливают инструменты
Агрессивное поведение питомца: что делать?
Агрессивное поведение питомца: что делать?
Главные правила воспитания собаки
Главные правила воспитания собаки
Причины уменьшения озонового слоя Земли
Причины уменьшения озонового слоя Земли
Мультик помог построить математическую модель схождения лавины
Мультик помог построить математическую модель схождения лавины
Досье на звезд: Приянка Чопра
Досье на звезд: Приянка Чопра
Смертельные сексуальные фантазии
Смертельные сексуальные фантазии
Генетики выяснили, какие элементы ДНК толкают человека к самоубийству
Генетики выяснили, какие элементы ДНК толкают человека к самоубийству
Арт-герои нашего времени: их творчество востребовано и у нас, и у них
Арт-герои нашего времени: их творчество востребовано и у нас, и у них
Американку сняли на скрытую камеру в душе гостиницы
Американку сняли на скрытую камеру в душе гостиницы
Архитекторы из Мадрида построили белую пещеру
Архитекторы из Мадрида построили белую пещеру
США и Канада. Новости и аналитика
В США похоронили с почестями серийного убийцу

В США с помпой похоронили Джорджа Буша-старшего, произносились хвалебные панегирики, однако этого человека нельзя охарактеризовать иначе как серийный убийца.

В США похоронили с почестями серийного убийцу
Почему России важно оставаться в ОЗХО
Евросоюз
Почему России важно оставаться в ОЗХО
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
Бывший СССР
ВЦИОМ: Россияне считают Казахстан и Белоруссию самыми надежными из постсоветских партнеров
Зачем Китаю собственный интернет?
Дальний Восток
Зачем Китаю собственный интернет?
Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия
Ближний Восток
Терпение на исходе: Ормузский пролив под угрозой перекрытия
Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: атипичная пневмония - биооружие против европеоидов
Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?
Ближний Восток
Какие нити связывают сегодня Северный Кавказ и Ближний Восток?
Откуда ветер дует: как США разносят по миру бактериологическую заразу
США и Канада. Новости и аналитика
Откуда ветер дует: как США разносят по миру бактериологическую заразу
Москва может быть довольна победой Зурабишвили в Грузии
Новости Грузии
Москва может быть довольна победой Зурабишвили в Грузии
Эксперт: Запад угрожает человечеству биологической бомбой
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: Запад угрожает человечеству биологической бомбой
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ