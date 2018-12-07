В ОКР заявили о возможности отстранения России от Олимпиады-2020

Международный олимпийский комитет недавно потребовал от российского бобслеиста Александра Зубкова вернуть завоеванные им медали.

Мосгорсуд же разрешил спортсмену из России не делать этого. Российской олимпийский комитет, что примечательно, выступил против этого решения Мосгорсуда. Так, в ведомстве заявили, что Александр Зубков, к сожалению, вернуть медали обязан. Российский олимпийский комитет подчеркнул, что Мосгорсуд не имеет полномочий перечить решению Международного олимпийского комитета.

Также руководство российского ведомства заявило, что подобные решения Мосгорсуда могут вновь ополчить мировую общественность против спорта в Российской Федерации. В Международном олимпийском комитете, указывают российские специалисты, могут решить, что Россия не борется с допингом и даже поддерживает его применение. А это уже, в свою очередь, может повлечь за собой отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года.

Напомним, что на прошедших в этом году Олимпийских играх в Южной Корее российские спортсмены уже выступали без государственных гимна и флага РФ, а именовались "Олимпийскими атлетами из России".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Южная Корея и Корейская Народная Демократическая Республика, некогда заклятые враги, сегодня размышляют над тем, чтобы общими усилиями принять и провести летние Олимпийские игры 2032 года.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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