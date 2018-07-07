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Источник Правда.Ру

Защитник сборной Хорватии уверен в победе своей сборной

Спорт

Защитник сборной Хорватии Дарио Срна заявил, что его соотечественники превосходят россиян в футбольном мастерстве. Если абстрагироваться от успешной игры сборной России на турнире и посмотреть правде в глаза, стоит признать, что он прав — уж больно много хорватских футболистов играют за лучшие европейские клубы. Здесь, например, опытные и мастеровитые нападающие Иван Перишич, Никола Калинич и Марио Манджукич. Все они — представители команд из чемпионата Италии, одного из сильнейших в Европе. Полно у выходцев с Балкан и полузащитников, играющих в известнейших и титулованных европейских клубах — например, капитан сборной Хорватии, легендарный 32-летний Лука Модрич, ныне выступающий за "Реал Мадрид".

Защитник сборной Хорватии уверен в победе своей сборной. 389198.jpeg

Что касается российской сборной, то здесь представителей европейских футбольных клубов сыскать будет сложно. Разве что неплохо проводящий этот турнир Денис Черышев, выступающий за испанский "Вильярреал". Еще есть вратарь Владимир Габулов, защищающий цвета одного из старейших футбольных клубов Бельгии "Брюгге", но вряд ли мы увидим его в воротах нашей сборной на нынешнем турнире. Остальные же игроки российской сборной — сплошь представители отечественного чемпионата — "Зенит", "ЦСКА", "Спартак", "Локомотив", "Краснодар".

Отметим, что главного тренера российской сборной Станислава Черчесова это не смущает. По его словам, большое представительство игроков из европейских титулованных клубов — не панацея для национальной сборной. Так, напомнил Черчесов, раньше добрая половина российских игроков играла в Европе, но особых достижений за сборной России замечено не было.

Четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии состоится уже сегодня, в 21:00 по московскому времени. Напомним, что уже известно об одной полуфинальной паре соперников. Так, команды Франции и Бельгии сыграют между собой за выход в финал 11 июля.

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Удача или тактика Черчесова: Как далась победа российской сборной
Темы чм-2018 спорт футбол Россия Испания Черчесов Хорватия чемпионат мира по футболу
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