Ниже некуда: сборная России по футболу опустилась в рейтинге ФИФА

70-ю строчку в списке Международной федерации футбола заняла сборная России по футболу. Обновленный вариант опубликовали на официальном сайте ФИФА. Так низко наши футболисты еще не опускались. В этом году они уступили 4 строчки рейтинга.

Еще год назад спортсмены занимали 66-е место. В мае футболисты во главе со Станиславом Черчесовым сыграли с Австрией. Встреча закончилась поражением для нашей сборной со счетом 0:1. На этой неделе спортсмены провели товарищеский матч с турецкой командой. Футболисты сыграли в ничью со счетом 1:1.

На данный момент сборная России - худший участник на предстоящем Чемпионате мира. Соперники россиян на групповом этапе турнира - сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии - занимают соответственно 14-е, 45-е и 67-е место.

Лидером рейтинга ФИФА стал фаворит приближающихся соревнований и действующий Чемпион мира - сборная Германии по футболу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в семи последних матчах сборная России не одержала ни одной победы. Последний раз российские футболисты побеждали в октябре прошлого года. Тогда им удалось одолеть команду Южной Кореи со счетом 4:2. С тех самых пор в активе сборной России числятся 3 ничьих и 4 поражения. Россияне - единственные, кто подходит к грядущему чемпионату миру с подобной статистикой.

Подготовка сборной России к чемпионату мира началась 18 мая в подмосковном Новогорске. Затем футболисты отправились в австрийский Нойштифт-им-Штубайталь, где сыграли два товарищеских матча со сборной Австрии. Обе встречи закончились для россиян поражением. Но и не это самое страшное - за два матча с Австрией российские футболисты не смогли нанести ни одного удара в сторону ворот соперника. В последнем же матче с турками россиянам удалось потревожить турецкого голкипера лишь один раз.

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