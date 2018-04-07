Аргентинцев впечатлила тренировочная база к ЧМ-2018

Аргентинцы побывали на своей тренировочной базе в Бронницах. Впечатлениями поделился чрезвычайный и полномочный посол в России Рикардо Эрнесто Лагорио.

Фото: ru.fifa.com

"Мы впечатлены и футбольными полями, и самим зданием. Все хорошо подготовлено для приема нашей национальной сборной. Игроки будут чувствовать себя как дома, они будут готовы даже лучше, чем обычно к таким соревнованиям. Мы ждем, что они хорошо сыграют. Приняв нашу команду, вы станете частью нашей культуры, нашей истории и нашего сердца", — приводит слова аргентинца ТК "360".

Строительство базы почти завершено, площадь застройки составляет более 26 тысяч квадратных метров. Комплекс включает в себя современное футбольное поле, отвечающее всем требованиям ФИФА, трибуны на 500 мест, бытовой комплекс и хозяйственный блок.

Завершение работ по благоустройству намечено на конец апреля, база уже подготовлена к установке медицинского и спортивного оборудования. Также посол Аргентины побывал в гостинице, где разместятся футболисты, осмотрел номера и столовую.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что данные ФИФА свидетельствуют о том, что количество украинцев, которые могут посетить матчи ЧМ-2018 в РФ, выросло вдвое.

В пресс-службе федерации заявили, что "на данный момент 4 140 билетов были выделены украинским болельщикам".

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