Около 63% смертей в России связаны с плохой едой

Роспотребнадзор решил выяснить, от чего россияне умирают чаще всего. Так, выяснилось, что больше половины смертей в России напрямую связаны с некачественными продуктами и неправильным питанием.
Так, согласно данным российского ведомства, 63 % смертей в России связаны с этими факторами. Специалисты сетуют, что россияне употребляют слишком много продуктов с высоким уровнем сахара, соли и чрезмерно насыщенных жирными кислотами. Это, уверяют эксперты из Роспотребнадзора, приводит к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой. Также, отмечают в российском ведомстве, подобное питание вызывает проблемы с лишним весом. Роспотребнадзор, кстати, отметил, что женщины в России страдают от ожирения в несколько раз чаще, нежели мужчины.
Подтолкнуть россиян к правильному и сбалансированному питанию, считают в Роспотребнадзоре, сможет маркировка продуктов питания. Так, считают эксперты, жители России выяснят, что стоит употреблять без опаски, а к чему стоит отнестись с настороженностью. Любопытно, что согласилась нанести соответствующую маркировку на свои продукты одна из крупнейших и богатейших компаний мира — PepsiCo.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в стране, к сожалению, очередной демографический кризис. Еще 5-10 лет в таком темпе, предупреждают социологи, и Россия вернется к показателям рождаемости и смертности 90-ых годов.
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