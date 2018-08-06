Экс-глава FIFA: Катар получил ЧМ-2022 жульническим путем

Члены избирательной комиссии Международной федерации футбола определились со своим выбором задолго до голосования по выбору страны, что проведет чемпионат мира по футболу 2022 года. Таким образом, Катар получил мундиаль незаслуженно, считает бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер.
Об этом экс-глава ФИФА написал в своей книге "Моя правда". В автобиографическом произведении Блаттер постарался защитить те годы, что он провел у руля международной организации. Напомним, что он покинул ФИФА в 2015 году из коррупционного скандала.
В своей книге Йозеф Блаттер заявляет, что никто из членов избирательной комиссии не удосужился ознакомиться с докладам по странам, что желали провести у себя следующий чемпионат мира. Все дело в том, утверждает экс-глава ФИФА, что они еще задолго до голосования определились со своим выбором. Блаттер утверждает, что Катар заполучил мундиаль благодаря давлению на членов комиссии.
Ранее в средства массовой информации просочилась информация, что Катару удалось заполучить право проведения чемпионата мира благодаря черному пиару против своих конкурентов. Кампания проводилась с целью создать в мировом сообществе впечатление, что никто не поддерживает идею проведения турнира на территории других государств.
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