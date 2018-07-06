Стал известен первый полуфиналист ЧМ по футболу

В Нижнем Новгороде завершился матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Победу над командой Уругвая со счетом 2:0 одержала сборная Франции.
В полуфинале французская сборная сыграет с победителем другого четвертьфинального матча между командами Бразилии и Бельгии, который состоится в пятницу в Казани.
Полуфинал с участием сборной Франции пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля.
Как ранее рассказывала "Правда.Ру", на полуфинал, возможно, приедет президент Франции Эммануэль Макрон.
Еще в мае он пообещал, что если национальная сборная будет иметь успех на ЧМ-2018, он отправится в Россию, чтобы лично присутствовать на матче. Между тем такой энтузиазм президента не разделяют его сограждане. Дело в том, что в эти же дни во Франции он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако спортивные достижения сборной, скорее всего, отвлекут его от решения социальных проблем.
Оппоненты Макрона не замедлили высказаться.
Одна из крупнейших благотворительных организаций Франции Secours Catholique возвала к совести президента: "Бедность не ждет".
Лидия Гуироу, пресс-секретарь правого крыла партии республиканцев заявила в "Твиттере":"Цинизм Макрона снова виден в вопросе отсрочки доклада о бедности".
"По шкале важности бедные стоят на втором месте после чемпионата мира по футболу, и это катастрофа", — отметил глава профсоюза Force Ouvrière.
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