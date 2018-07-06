Болельщики со всего мира требуют переигровки матча Колумбия-Англия

Фанаты создали петицию на сайте Change.org, при помощи которой пытаются добиться повторения матча между сборными Англии и Колумбии. К инициативе присоединились 270 тысяч человек.
Болельщики считают, что в судействе матча были допущены значительные ошибки. Английские футболисты смогли победить колумбийцев только в серии пенальти, в основное и дополнительное время держался счет с ничьей 1:1.
Фанаты заявляют, что этот результат не соответствует действительности, так как судья ошибочно назначил пенальти в ворота сборной Колумбии. Также создатели петиции утверждают, что гол в ворота Англии, забитый в дополнительное время, должен быть засчитан.
В связи с этим, оптимальном вариантом болельщики считают переигровку матча.
Из-за этой спорной игры произошел конфликт между Диего Марадоной и комитетом FIFA. Бывший футболист заявил, что федерация должна извиниться перед колумбийцами за то, что игру судил Гейгер. Он также сказал, что стал свидетелем "величайшей кражи".
Однако в FIFA посчитали заявления Марадоны необоснованными и неуместными.
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