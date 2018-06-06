Сборная России по футболу в преддверии ЧМ-2018 провела семь матчей без побед

Последний матч сборной России по футболу с турками закончился вничью. Встреча завершилась со счетом 1:1. Таким образом, в семи последних матчах сборная России не одержала ни одной победы.

Последний раз российские футболисты побеждали в октябре прошлого года. Тогда им удалось одолеть команду Южной Кореи со счетом 4:2. С тех самых пор в активе сборной России числятся 3 ничьих и 4 поражения. Россияне — единственные, кто подходит к грядущему чемпионату миру с подобной статистикой.

Подготовка сборной России к чемпионату мира началась 18 мая в подмосковном Новогорске. Затем футболисты отправились в австрийский Нойштифт-им-Штубайталь, где сыграли два товарищеских матча со сборной Австрии. Обе встречи закончились для россиян поражением. Но и не это самое страшное — за два матча с Австрией российские футболисты не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника. В последнем же матче с турками россиянам удалось потревожить турецкого голкипера лишь один раз.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, по-видимому, не слишком сильно переживает неудачи команды. После игры с турками Черчесов заявил, что до первого матча в рамках чемпионата мира еще две недели — по его мнению, куча времени, чтобы провести работу над ошибками.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира по футболу-2018 сборная России встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Отметим, что все три команды как минимум не уступают сборной России в мастерстве.

Президент России Владимир Путин рассказал, кого считает фаворитами грядущего чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Это сложный вопрос. Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды — это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший", — заявил глава Российской федерации.

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