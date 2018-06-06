"Это для победы!": сборная Мексики устроила лютую оргию перед ЧМ-2018

Футболисты сборной Мексики по футболу перед поездкой в России закатили большую вечеринку с девочками и алкоголем.

По данным прессы, девять игроков сняли частный дом неподалеку от Мехико и заказали около 30 проституток. Сообщается, что в ней приняли участие основной вратарь команды Гильермо Очоа, а также Рауль Хименес, Джованни дос Сантос, Карлос Сальседо и Марко Фабиан.

Как пишет "Спорт-экспресс", никого из них не накажут, поскольку тренировок они не пропускали и устроили оргию в свободное от футбола время.

При этом данная выходка - не первый подобный эпизод в современной истории сборной Мексики. Ранее аналогичные истории случались в 2010 и 2011 годах, однако тогда некоторых игроков все-таки отстранили от сборной и оштрафовали.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что министерство культуры РФ рассчитывает, что туристические потоки в города России, принимающие матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, на следующий год увеличатся на 15-25%.

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