Футболисты сборной Мексики по футболу перед поездкой в России закатили большую вечеринку с девочками и алкоголем.
По данным прессы, девять игроков сняли частный дом неподалеку от Мехико и заказали около 30 проституток. Сообщается, что в ней приняли участие основной вратарь команды Гильермо Очоа, а также Рауль Хименес, Джованни дос Сантос, Карлос Сальседо и Марко Фабиан.
Как пишет "Спорт-экспресс", никого из них не накажут, поскольку тренировок они не пропускали и устроили оргию в свободное от футбола время.
При этом данная выходка - не первый подобный эпизод в современной истории сборной Мексики. Ранее аналогичные истории случались в 2010 и 2011 годах, однако тогда некоторых игроков все-таки отстранили от сборной и оштрафовали.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что министерство культуры РФ рассчитывает, что туристические потоки в города России, принимающие матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, на следующий год увеличатся на 15-25%.
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