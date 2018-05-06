Итоговый счет встречи составил 7:0. Первую шайбу в матче на десятой минуте забросил Михаил Григоренко, а через две минуты отличились Артём Анисимов и Александр Барабанов.
Второй период запомнился тем, что шайбы забросили Григоренко (24-я минута), Кирилл Капризов (30-я минута) и Максим Мамин (38-я минута).
Седьмую шайбу на 57-й минуте забил Илья Михеев, установив тем самым окончательный счёт матча.
Напомним, следующим соперником команды под руководством Ильи Воробьёва станет сборная Белоруссии. Команды будут встречаться 7 мая.
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