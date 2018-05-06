Сборная России по хоккею разгромила Австрию со счетом 7-0

Итоговый счет встречи составил 7:0. Первую шайбу в матче на десятой минуте забросил Михаил Григоренко, а через две минуты отличились Артём Анисимов и Александр Барабанов.

Второй период запомнился тем, что шайбы забросили Григоренко (24-я минута), Кирилл Капризов (30-я минута) и Максим Мамин (38-я минута).

Седьмую шайбу на 57-й минуте забил Илья Михеев, установив тем самым окончательный счёт матча.

Напомним, следующим соперником команды под руководством Ильи Воробьёва станет сборная Белоруссии. Команды будут встречаться 7 мая.