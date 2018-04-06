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Источник Правда.Ру

Боя не будет: Макгрегор арестован за "ушатывание" Нурмагомедова

Спорт

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор со своими друзьями напал на автобус с бойцами UFC на спортивной арене Barclays Center. 

Макгрегор
Фото: REX/Shutterstock

Инцидент произошел в Нью-Йорке, полиция которого сообщила, что в автобусе находилась команда Хабиба Нурмагомедова.

При этом в стычке принял участие и боец Артём Лобов, близкий друг Макгрегора. Полиция арестовала спортсмена и с высокой степенью вероятности Макгрегор не выйдет на ринг в эти выходные.

Сообщается, что бой UFC 223 (Хабиб Нурмагомедов - Макс Холлоуэй) пройдёт, как и было запланировано.

Напомним,  ранее Нурмагомедов и Лобов уже дрались в отеле Нью-Йорка. Причиной небольшой стычки между двумя бойцами стало нелицеприятное высказывание Артёма в адрес Хабиба в одном из интервью, пишет Life.ru.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что боец смешанных боевых искусств ирландец Конор Макгрегор лишился титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе. Спортсмен решил сохранить титул в другой весовой категории.

Как сообщается на сайте UFC, 12 ноября Конор Макгрегор стал абсолютным чемпионом в лёгком весе. Он одержал победу над американцем Эдди Альваресом.

Новый чемпионом в полулёгком весе стал бразильский спортсмен Жозе Алду. До боя с Макгрегором именно Алду был абсолютным чемпионом, причем до боя с ирландцем ему удавалось многократно удерживать этот титул. Теперь бразилец вновь станет лидером.

Ирландец был первым в истории чемпионата бойцом, который одновременно обладал двумя титулами в разных категориях.

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