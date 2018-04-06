Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор со своими друзьями напал на автобус с бойцами UFC на спортивной арене Barclays Center.
Инцидент произошел в Нью-Йорке, полиция которого сообщила, что в автобусе находилась команда Хабиба Нурмагомедова.
При этом в стычке принял участие и боец Артём Лобов, близкий друг Макгрегора. Полиция арестовала спортсмена и с высокой степенью вероятности Макгрегор не выйдет на ринг в эти выходные.
Сообщается, что бой UFC 223 (Хабиб Нурмагомедов - Макс Холлоуэй) пройдёт, как и было запланировано.
Напомним, ранее Нурмагомедов и Лобов уже дрались в отеле Нью-Йорка. Причиной небольшой стычки между двумя бойцами стало нелицеприятное высказывание Артёма в адрес Хабиба в одном из интервью, пишет Life.ru.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что боец смешанных боевых искусств ирландец Конор Макгрегор лишился титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе. Спортсмен решил сохранить титул в другой весовой категории.
Как сообщается на сайте UFC, 12 ноября Конор Макгрегор стал абсолютным чемпионом в лёгком весе. Он одержал победу над американцем Эдди Альваресом.
Новый чемпионом в полулёгком весе стал бразильский спортсмен Жозе Алду. До боя с Макгрегором именно Алду был абсолютным чемпионом, причем до боя с ирландцем ему удавалось многократно удерживать этот титул. Теперь бразилец вновь станет лидером.
Ирландец был первым в истории чемпионата бойцом, который одновременно обладал двумя титулами в разных категориях.
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Комментарии: Боец Конор Макгрегор лишился титула абсолютного чемпиона
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