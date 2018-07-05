Московский школьник расстанется с самым дорогим ради финала ЧМ-2018

Мальчик является обладателем уникального футбольного мяча, на котором есть автографы всех игроков сборной России по футболу. Именно его юный фанат хочет продать для того, чтобы попасть на финал Чемпионата мира.
Арсений, так зовут счастливого обладателя мяча, рассказал, что ему удалось заполучить подписи всех игроков команды после матча открытия ЧМ.
"Я попросил у папы взять автографы. Мы ходили, спрашивали. Там стояли охранники, вообще никого не пускали. И вдруг вышел мужчина. Мы попросили его расписаться на мяче, и чтобы сборная тоже расписалась. Через полчаса он принес мяч обратно с подписями. Мы потом поняли, что это главный тренер вратарей сборной России», - поведал историю уникального мяча Арсений.
Если инвентарь удастся продать, то мальчик вместе с папой смогут купить билеты на финальный матч ЧМ-2018.
Ранее "Правда.Ру" писала, для российской сборной не предусмотрено денежное вознаграждение от государства за выступление на Чемпионате мира. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник во властных кругах.
При этом футболисты уже выиграли немалую сумму. Всего сборная заработала $ 16 млн. $8 млн заберет Российский футбольный союз.
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