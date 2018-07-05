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Источник Правда.Ру

Уволенный украинский вратарь повоюет за усы Черчесова

Спорт

Футболиста Михаила Готру уволили из клуба "Карпаты" за то, что он поддержал российскую сборную на Чемпионате мира. 

Украинский вратарь выложил в соцсети фото, где он разместил символику сборной России и принял участие во флешмобе "усы надежды", последователи которого "примеряют" усы главного тренера Станислава Черчесова. После того, как руководство клуба узнало об этом поступке, контракт с 18-летним спортсменом тут же разорвали. Более того, Михаила обвинили в сепаратизме. 

Все это произошло после того, как вице-президент "Карпатов" Олег Смалейчук узнал о том, что Готра праздновал победу сборной России в матче с Испанией в 1/8 финала ЧМ.

Однако вратарь решил так просто не сдаваться. Он готов оспорить решение представителей клуб в суде. 

"Сейчас идут разговоры с адвокатами по поводу правомерности данного шага со стороны руководства клуба. Пока никаких слов поддержки ни от кого не получали", - цитирует слова источника знакомого с ситуацией Sport24. 

Ранее "Правда.Ру" писала, впервые в истории сборная России вышла в четвертьфинал Чемпионата Мира. Наши футболисты были точнее в послематчевых пенальти и одержали победу над командой Испании.

В основное время сборные сыграли 1:1. Первый гол забил защитник российской сборной Сергей Игнашевич в свои же ворота, это произошло на 11 минуте, далее воротами уже не ошибся Артем Дзюба. Это произошло через полчаса после первого гола. Дополнительное время так и не помогло выявить сильнейшую команду. После чего пришла пора послематчевых пенальти - 4:3.

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