Россия призвала весь мир лишить США спорта

Отказать Вашингтону в праве проведения международных спортивных соревнований. Такое предложение прозвучало от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Инициатива связана с тем, что США отказывают спортсменам в праве на въезд.
Невыдача виз россиянам, у которых есть официальное приглашение на мероприятие — дискриминация участников, государства, что они представляют, а также удар по международному спорту. Таково мнение Захаровой.
Она считает, что это поведение чревато зеркальными мерами: изоляцией Соединенных Штатов в спортивном мире. Также спикер акцентировала внимание на том, что если сегодня так поступают лишь с Москвой, то завтра с такой моделью поведения могут познакомиться представители иных государств. Захарова подчеркнула, что нельзя потворствовать стране, что не умеет отделять спорт от политики.
Дипломат напомнила, РФ многократно говорила о проблеме, связанной с выдачей виз, необходимых для въезда на территорию США. Люди вынуждены ждать собеседования по 9 месяцев, в такой же ситуации оказываются и спортсмены, приглашенные на соревнования.
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