Тренер сборной Испании назвал победу России "антифутболом"

Антифутбол российских спортсменов был успешнее футбола испанских. Такое мнение прозвучало от экс-тренера проигравшей сборной Висенте дель Боске.
Он считает, что родная ему команда играла достойно на протяжении соревнований: выступления не были ни удачными, ни плохими. Во время матча со сборной РФ спортсменам казалось, что они в любую минуту станут победителями. "Просто антифутбол русских оказался успешнее футбола, демонстрируемого Испанией", — приводит слова эксперта Marca.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что сборная РФ, обыграв испанцев, впервые в истории заняла место в четвертьфинале Чемпионата мира. Футболисты оказались точнее в послематчевых пенальти.
Основное время закончилось со счетом 1:1. Причем первый гол в свои же ворота отправил защитник российской сборной Сергей Игнашевич. После, на 41 минуте, оплошность исправил Артем Дзюба. Дополнительное время не изменило ситуацию, тогда пришла пора послематчевых пенальти — 4:3.
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