Россияне притворяются иностранными фанатами для спасения от полиции

Чемпионат мира по футболу не только послужил объединяющим началом для россиян разного социального статуса, вкусов и политических пристрастий, но и вдохновил их на творчество. Так, один из наших соотечественников даже примерил на себя образ иностранного болельщика, притворившись таковым в тот момент, когда на трассе в Ростовской области его остановил инспектор ДПС. На требование сотрудника службы предъявить документы на грузовик автолюбитель сделал вид, что не понимает обращения на русском языке, о чем попытался сообщить на ломаном английском, назвавшись футбольным фанатом из Исландии.

Фото: Fotodom.ru

Забавная сцена была заснята и, как нынче принято, помещена в соцсети. Видеозапись показывает уморительную беседу, завершение которой обнаруживает хорошее чувство юмора и у инспектора. Готовность выполнять свои профессиональные обязанности быстро сменила его первоначальное замешательство, и он пригласил "иностранца" в патрульную машину, чтобы скоротать время до прибытия переводчика.

Когда "болельщик" стал отказываться, гаишник уже понял, что история шита белыми нитками. Проявив снисходительность, он отпустил водителя, запечатлев на всякий случай номер его автомобиля. На реплику инспектора: "До новых встреч", незадачливый водитель на родном языке ответил: "Давай, братишка!"

Между тем, как ранее писала "Правда.Ру", розыгрыш — не единственный поступок, на который ЧМ-2018 вдохновил представителей сильной половины нашей страны. Яркие эмоции во время решающих моментов матчей подчас заставляли их не противиться зову сердца и открыто выражать свои симпатии к мастерам пера женского пола, приехавшим из-за рубежа освещать чемпионат мира. Однако их искренние порывы у иностранок большого понимания, к сожалению, не вызвали.

Так, во время прямого репортажа из Екатеринбурга бразильскую журналистку Джулию Гуимараес внезапно поцеловал неизвестный мужчина. Корреспондентка SportTV не выказала благосклонности в ответ на его действие и даже прервала репортаж, эмоционально объяснив ему на английском языке, что его действия невежливы и с женщинами так поступать нельзя.

Еще один подобный случай произошел в Саранске с колумбийской журналисткой Джулиет Гонзалес Теран. В тот момент, когда она вела прямой репортаж, любвеобильный мордовский мужчина не только поцеловал девушку, но и проявил внимание к ее бюсту. Журналистка героически продолжила вести репортаж, как будто с ней ничего не случилось. Однако позже в интервью немецкому каналу Deutsche Welle отметила, что хотя и разделяет радость, которую доставляет людям футбол, но "нужно понимать разницу между симпатией и харассментом".

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