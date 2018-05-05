"Локомотив" стал чемпионом России по футболу

Московский "Локомотив" впервые за последние 14 лет стал чемпионом России по футболу.
Таким образом, в сезоне-2017/18 определился чемпион. Столичная команда выиграла титул в предпоследнем туре РФПЛ после победы над "Зенитом" со счётом 1:0.
Решающий гол на 87-й минуте матча забил португальский нападающий Антонио Эдер.
Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД Арена". Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал в эфире телеканала "Наш футбол", почему в концовке матча выпустил на поле нападающего Эдера, а не Ари.
"Сейчас сложно что-то сказать. Но Эдер должен был забить, ведь он же на чемпионате Европы забил решающий гол", - цитируют СМИ слова Семина.
По его словам, Эдеру просто немного не везло в предыдущих матчах. Тренер также отметил, что, когда человек хорошо работает, то обязательно принесет пользу.
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