"Локомотив" стал чемпионом России по футболу

Московский "Локомотив" впервые за последние 14 лет стал чемпионом России по футболу.

Таким образом, в сезоне-2017/18 определился чемпион. Столичная команда выиграла титул в предпоследнем туре РФПЛ после победы над "Зенитом" со счётом 1:0.

Решающий гол на 87-й минуте матча забил португальский нападающий Антонио Эдер.

Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД Арена". Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал в эфире телеканала "Наш футбол", почему в концовке матча выпустил на поле нападающего Эдера, а не Ари.

"Сейчас сложно что-то сказать. Но Эдер должен был забить, ведь он же на чемпионате Европы забил решающий гол", - цитируют СМИ слова Семина.

По его словам, Эдеру просто немного не везло в предыдущих матчах. Тренер также отметил, что, когда человек хорошо работает, то обязательно принесет пользу.