Канадский игрок "Бостон Брюинс" Брэд Маршанд в очередной раз лизнул соперника во время матча плей-офф НХЛ.
Маршанда до этого убедительно просили воздержаться от подобного поведения. Видео опубликовано на YouTube-канале пользователя Mik Bernier.
На кадрах записи видно, что в четвертой игре серии против "Тампа Бэй Лайтнинг" хоккеист полез целоваться с игроком соперников. На этот раз объектом симпатий Маршанда стал Райан Кэллахан.
Встреча закончилась победой «Тампы» в овертайме со счетом 4:3. Общий счет в серии стал 3:1 в пользу "Тампа Бэй Лайтнинг".
Как сообщает эксперт Sportsnet Эллиотт Фридман, Маршанду запрещено лизать и обнимать коллег по игре. Сообщается, что в первой игре серии первого раунда Кубка Стэнли с "Торонто" Маршанд обнял форварда "Торонто" Лео Комарова, после чего лизнул его в щеку.
Сразу после этого тренер "Бостона" получил соответствующее обращение от лиги. На это Маршанд ответил, что думал, "что Комаров хочет обняться. Я просто хотел подобраться к нему поближе. Он милый".
Собственно, Маршанд в матче регулярного сезона против "Торонто" уже целовал Комарова, так что дело тут может быть исключительно в симпатиях.
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