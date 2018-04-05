Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

На ЧМ-2018 в России собрались тысячи украинских болельщиков

Спорт

Данные ФИФА свидетельствуют о том, что количество украинцев, которые могут посетить матчи ЧМ-2018 в РФ, выросло вдвое.

На ЧМ-2018 в России собрались тысячи украинских болельщиков. 385483.jpeg

В пресс-службе федерации заявили, что "на данный момент 4 140 билетов были выделены украинским болельщикам".

Напомним, в начале февраля 2018 года, во время первого этапа продажи билетов с 14 сентября по 28 ноября 2017 года болельщикам из Украины уже были распределены 2087 билетов. При этом в ФИФА снова не конкретизируют, из каких именно регионов Украины поступили заявки.

Во время второго этапа продажа билетов осуществлялась путем случайной жеребьевки, а с 13 марта по 3 апреля пропуски на матчи ЧМ-2018 реализовывались в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте ФИФА. 18 апреля 2018-го стартует последний этап продажи билетов.

"Правда.РУ" ранее сообщала, что Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, призвал к политическому бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года. Он пройдет летом в России. Об этом политик в изгнании написал в колонке для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Обычно я выступаю против такого рода бойкотов, когда речь идет о финальных стадиях крупных турниров, потому что это может наказать только спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает российская власть", - написал Каспаров.

Темы украина болельщики
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Почему Россия может помочь США и как этого избежать
Как отдохнуть
Пасхальный кулич от А до Я
Формула небес
Астролог: рожденные 05.04 последовательны
Читательский топ
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
США и Россия начали обмен "ракетными" ударами
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Чем ответила Россия на "ввод миротворцев" Порошенко
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы

Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой.

Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
США и Россия начали обмен "ракетными" ударами
Мир
США и Россия начали обмен "ракетными" ударами
Общество
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Экономика
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы

Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой.

Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Мир
Глава НАТО: "армия демократии" готова к броску на Москву
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Мировая кооперация
Си Цзиньпинь Трампу: "Замучаетесь мусор вывозить!"
Общество
Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что арест владельцев группы "Сумма" не является единичной акцией, власти ведут жесткую политику в вопросах расходования бюджетных средств.

Сядут все: Кремль анонсировал "чистки" по всей России
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Мир
Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов
Общество
В России началось строительство мормонских храмов
Мир
Над новейшим ЗРК С-500 приоткрыли завесу тайны. Видео
Дарья Касьянова Пасхальный кулич от А до Я Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 05.04 последовательны Соломон Соловьев Любовь Степушова Кого развалит вторая холодная война Любовь Степушова
Комментарии
Свежее решение: Россия спровоцировала Украину на захват "Норда"
Успокойтесь: никто не даст искать правду в деле Скрипаля
Украина заявила, что воюет с Россией 300 лет
Названы самые опасные сочетания продуктов при приеме лекарств
В Москве появился вид автомошенничества, от которого нет страховки
Юлия Скрипаль сообщила, что идет на поправку
Российский министр посоветовал Белоруссии искать другие рынки сбыта
Запрет на поездки в Россию может лишить украинцев Олимпиады
На ЧМ-2018 в России собрались тысячи украинских болельщиков
Западные СМИ поражены: Крымскому мосту рады даже украинцы
Канада отомстила России за "дедушку-нациста" главы МИД
"Арсенал" - ЦСКА: провокации возможны даже на футбольном поле
Успокойтесь: никто не даст искать правду в деле Скрипаля
Названы страны, поддержавшие Россию по делу Скрипаля
Успокойтесь: никто не даст искать правду в деле Скрипаля
Свежее решение: Россия спровоцировала Украину на захват "Норда"
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Свежее решение: Россия спровоцировала Украину на захват "Норда"
Свежее решение: Россия спровоцировала Украину на захват "Норда"
Успокойтесь: никто не даст искать правду в деле Скрипаля
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался