На ЧМ-2018 в России собрались тысячи украинских болельщиков

Данные ФИФА свидетельствуют о том, что количество украинцев, которые могут посетить матчи ЧМ-2018 в РФ, выросло вдвое.

В пресс-службе федерации заявили, что "на данный момент 4 140 билетов были выделены украинским болельщикам".

Напомним, в начале февраля 2018 года, во время первого этапа продажи билетов с 14 сентября по 28 ноября 2017 года болельщикам из Украины уже были распределены 2087 билетов. При этом в ФИФА снова не конкретизируют, из каких именно регионов Украины поступили заявки.

Во время второго этапа продажа билетов осуществлялась путем случайной жеребьевки, а с 13 марта по 3 апреля пропуски на матчи ЧМ-2018 реализовывались в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте ФИФА. 18 апреля 2018-го стартует последний этап продажи билетов.

"Правда.РУ" ранее сообщала, что Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, призвал к политическому бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года. Он пройдет летом в России. Об этом политик в изгнании написал в колонке для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Обычно я выступаю против такого рода бойкотов, когда речь идет о финальных стадиях крупных турниров, потому что это может наказать только спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает российская власть", - написал Каспаров.