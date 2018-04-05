"Арсенал" - ЦСКА: провокации возможны даже на футбольном поле

Сегодня вечером в Лондоне состоится первый четвертьфинальный матч лиги Европы между "Арсеналом" и ЦСКА. Учитывая "шлейф" событий по делу Скрипаля, что ждать от английских фанатов, болельщиков и как отвечать на провокации, если они будут?

Как сказал "Правде.Ру" вице-президент РФС Никита Симонян, после вчерашнего матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" болельщики "Ливерпуля" забросали бутылками автобус команды "Манчестер Сити", "то есть своей же английской команды. "Поэтому, Бог знает, что им в голову взбредет, но думаю, что служба безопасности обеспечит надлежащий порядок".

По мнению футбольного чиновника, нашим болельщикам надо вести себя достойно и не попадаться на вполне возможные провокации англичан. "Когда я играл, было уважительное отношение к советским футболистам, потому что это было послевоенное время и нас уважали за победу над фашизмом. А сейчас, кто их знает… Сейчас не болельщики, а фанаты. А это непредсказуемый народ, что наши, что англичане, что из других стран", — рассказал "Правде.Ру" бывший спартаковец.

Напомним, посольство России в Лондоне опубликовало на официальном сайте специальное предупреждение для российских болельщиков с призывом в условиях "роста русофобии" не поддаваться на провокации, "проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе".

Дипломаты советуют российским болельщикам "давать четкие ответы по существу" и "ни в коем случае не шутить". На стадионе и в других общественных местах рекомендуется следить за личными вещами, деньгами и обязательно воздержаться от употребления алкогольных напитков.

По словам председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимира Маркина, достигнута договоренность, что в гостевом секторе матча будет присутствовать сотрудник по безопасности от клуба, у которого будет связь с полицией и администрацией арены. "У всех европейских федераций есть списки неблагонадежных болельщиков, и мы ими делимся. Не допускать таких деятелей на стадионы выгодно всем: на арене мало пространства, а под руку могут попасть вообще невинные люди, пришедшие посмотреть футбол. Если же вы хотите выяснять отношения, то идите на боксерский ринг", — сказал Владимир Маркин.

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