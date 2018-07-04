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Источник Правда.Ру

Секрет победы над хорватами раскрыл тренер

Спорт

Футбольный тренер Сергей Кирьяков высказал мнение о том, что успех российской сборной в предстоящем матче с хорватами будет зависеть от нестандартных решений главного наставника Станислава Черчесова. Только тактика, которая сработала на встрече с испанцами, здесь уже не подойдет, считает Кирьяков. 

Секрет победы над хорватами раскрыл тренер. 389065.jpeg
Фото: ru.fifa.com

"Вряд ли стоит играть также, как они действовали в матче с Испанией: совсем глубоко садиться в штрафную. Здесь надо встречать немного выше, может быть у центральной линии поля и уже непосредственно при отборе мяча пытаться организовать быстрые контрвыпады. В этом и будет заключаться план. Черчесов нас удивляет, в положительном плане. Он может сделать нестандартный ход и удивить не только нас, но и хорватов", - рассказал "Национальной службе новостей" Сергей Кирьяков. 

Тренер также видит возможным успешный исход матча для российской сборной, так как хорватская команда уступает испанцам. 

Ранее "Правда.Ру" писала, впервые в истории сборная России вышла в четвертьфинал Чемпионата Мира. Наши футболисты были точнее в послематчевых пенальти и одержали победу над командой Испании.

В основное время сборные сыграли 1:1. Первый гол забил защитник российской сборной Сергей Игнашевич в свои же ворота, это произошло на 11 минуте, далее воротами уже не ошибся Артем Дзюба. Это произошло через полчаса после первого гола. Дополнительное время так и не помогло выявить сильнейшую команду. После чего пришла пора послематчевых пенальти - 4:3.

Команда, с которой будет играть российская сборная, определится на стадионе Нижнего Новгорода по итогам матча между Хорватией и Данией.

Следующий раз отечественные футболисты выйдут на поле 7 июля в Сочи.

 

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