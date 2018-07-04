Аршавин рассказал, что поможет России против Хорватии

Российский футболист Андрей Аршавин считает, что у сборной низкие шансы на победу в Чемпионате мира по футболу. Сам спортсмен в прошлом выступал за сборную, однако никогда не выступал на ЧМ.

"У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но всё возможно. Если Россия смогла победить Испанию, то, может быть, они смогут одолеть и других соперников", - цитируют Аршавина казахские СМИ.

Футболист отметил, что на выступлении в 1/8 финала футболистам сборной помогли хорошая физическая подготовка, строгая дисциплина и поддержка болельщиков.

Напомним, сейчас Андрей Аршавин выступает за казахтанский "Кайрат"

Ранее "Правда.Ру" писала, впервые в истории сборная России вышла в четвертьфинал Чемпионата Мира. Наши футболисты были точнее в послематчевых пенальти и одержали победу над командой Испании.

В основное время сборные сыграли 1:1. Первый гол забил защитник российской сборной Сергей Игнашевич в свои же ворота, это произошло на 11 минуте, далее воротами уже не ошибся Артем Дзюба. Это произошло через полчаса после первого гола. Дополнительное время так и не помогло выявить сильнейшую команду. После чего пришла пора послематчевых пенальти - 4:3.

Команда, с которой будет играть российская сборная, определится на стадионе Нижнего Новгорода по итогам матча между Хорватией и Данией.

Следующий раз отечественные футболисты выйдут на поле 7 июля в Сочи.