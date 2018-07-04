Футболист сборной России попал в список "невоспетых героев"

FIFA отметила игру Юрия Жиркова в 1/8 финала. На своем официальном сайте федерация разместила материал о "невоспетых героях" прошедшего этапа турнира.
Представители FIFA отметили в пресс-релизе, что, когда команда достигает большого успеха, вся слава, как правило, приходит к "звездным" футболистам. Однако высокие результаты - это, прежде всего, общая заслуга. За успехом стоит множество профессионалов. Им и был посвящен материал.
Юрия Жиркова федерация отметила за то, что футболист, несмотря на полученную травму, вышел в составе сборной на игру в 1/8 финала и сделал все, что было в его силах, чтобы команда завоевала путевку в следующий этап турнира.
"Еще до игры я чувствовал боль в ахилловом сухожилии. После первого тайма она стала такой сильной, что мне пришлось попросить о замене", - цитирует Жиркова "РИА Новости".
Пока сроки восстановления футболиста неизвестны.
Также FIFA отметила защитника сборной Уругвая Макси Перейра, полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя, помощника главного тренера сборной Франции Гая Штефана и других.
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