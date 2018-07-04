Испанские болельщики взбунтовались против прихода украинского футболиста

Болельщики "Овьедо" воспротивились переходу в испанскую команду украинского спортсмена Романа Зозули. Фанатам не нравится то, что он пропагандирует идеологию нацистов, фотографируясь в шарфе, на котором изображен Степан Бандера.
Поклонники команды опубликовали постер, где со словами "Нацизму не место в футболе" и прикрепили хэштег #ZozulyaNo. Болельщики предупреждают, что не следует подписывать с Зозулей контракт, так как он имеет связь с киевскими неонацисткими и военизированными группами.
СМИ отмечают, это не первое неприятие Зозули фанатами: спортсмен был вынужден уйти из "Райо Вальекано" по причине болельщиков. В прошлом сезоне футболиста признали лучшим бомбардиром "Альбасете", с этим клубом контракт у спортсмена истек. О возможном переходе в испанскую команду сообщили СМИ.
Зозуля прославился тем, что яро поддерживает нынешнюю власть на родине. Также он известен фото с шарфом, на котором было изображение Степана Бандеры, лидера украинских националистов периода II мировой войны.
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