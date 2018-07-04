Испанские болельщики взбунтовались против прихода украинского футболиста

Болельщики "Овьедо" воспротивились переходу в испанскую команду украинского спортсмена Романа Зозули. Фанатам не нравится то, что он пропагандирует идеологию нацистов, фотографируясь в шарфе, на котором изображен Степан Бандера.

Фото: twitter.com/zozulyaroman18

Поклонники команды опубликовали постер, где со словами "Нацизму не место в футболе" и прикрепили хэштег #ZozulyaNo. Болельщики предупреждают, что не следует подписывать с Зозулей контракт, так как он имеет связь с киевскими неонацисткими и военизированными группами.

СМИ отмечают, это не первое неприятие Зозули фанатами: спортсмен был вынужден уйти из "Райо Вальекано" по причине болельщиков. В прошлом сезоне футболиста признали лучшим бомбардиром "Альбасете", с этим клубом контракт у спортсмена истек. О возможном переходе в испанскую команду сообщили СМИ.

Зозуля прославился тем, что яро поддерживает нынешнюю власть на родине. Также он известен фото с шарфом, на котором было изображение Степана Бандеры, лидера украинских националистов периода II мировой войны.