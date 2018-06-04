FIFA клянется снять с Кремля кресты и вернуть звезды

Фото: кадр из видео

Международная федерация футбола пообещала поменять заставку, в которой на Спасской башне Кремля оказался крест. Отмечается, что ошибку заметили российские болельщики.

На 28-ой секунде видеоролика, приуроченного к грядущему чемпионату мира по футболу-2018, на Спасской башне красуется православный крест вместо привычной красной звезды. Представители FIFA пообещали, что в обновленной версии ролика досадная ошибка будет исправлена. Также, по их словам, они рады обратной связи с российскими болельщиками и тому, что обеим сторонам удается найти общий язык.

Чем была вызвана неточность в демонстрации Спасской башни в видеоролике, остается неизвестным.

На обнародованной на видеохостинге YouTube официальной телевизионной заставке также можно увидеть другие главные российские достопримечательности: храм Василия Блаженного, Большой театр, памятник "Родина-Мать зовет!".

Чемпионат мира пройдёт в городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российские футболисты встретятся со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Спасская башня — одна из главных башен московского Кремля. Выходит на Красную площадь. Возведена башня была в 1491. Спустя два века построили готический верх с курантами. А вот рубиновая звезда, вместо которой на видеоролике появился крест, была установлена в 1937 году.

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