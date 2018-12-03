Футболист "Локомотива" выпил, пропал и найден мертвым

Футбольный клуб "Локомотив" подтвердил гибель пропавшего 30 ноября игрока Алексея Ломакина.

Как сообщают СМИ, поиски 18-летнего футболиста московского "Локомотива" Алексея Ломакина, пропавшего в минувшую пятницу, 30 ноября, завершены. Игрок найден мертвым.

Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал об обнаружении тела футболиста на юге Москвы. Представители пресс-службы ФК"Локомотив" также подтвердили факт смерти Ломакина.

Ранее была распространена информация о том, что в понедельник, 3 декабря, в полицию с заявлением о пропаже сына обратилась мать Алексея Ломакина.

Напомним, 30 ноября игрок приехал в медицинский центр "Локомотива" для прохождения процедур и здесь же остался на ночь. Позже выяснилось, что футболист употреблял алкогольные напитки в компании приятеля. Телефон Алексея Ломакина обнаружили 2 декабря в салоне одного из столичных такси.

Своей последний матч полузащитник "Локомотива" провел в сентябре 2018-го, когда проходила встреча его клуба с московским "Динамо". Ломакин был воспитанником ФК "Локомотив". В сезоне-2018/2019 он отыграл три матча в составе молодежной команды клуба.

Тем временем в паблике Hue появилась следующая информация:

"В Москве вчера нашли мертвым 18-летнего Алексея Ломакина, футболиста "Локомотива". В минувшую пятницу Алексей отправился в футбольный клуб на медпроцедуры, остался там на ночь. На следующий день парень не выходил на связь, его друг пояснил матери футболиста, что они с Алексеем хорошо выпили, а что потом было и как кончилось — он не помнит. А еще Алексей сидел на "Тропикамиде", эффект от которого сравнивают с MDMA. Предварительная причина смерти — переохлаждение. Но нужно еще учесть, что Алексей был в куртке с логотипом "Локомотива" на спине. Как бы не оказалось, что это околофутбольный криминал".

Фото: Sportbox

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