Сергей Аксёнов приказал Крыму смотреть матч Россия-Хорватия

Глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился об обязательном просмотре чиновниками футбольного матча чемпионата мира по футболу 7 июля.
Напомним, сборная России сыграет в 1/4 с командой из Хорватии на стадионе в Сочи. По этому поводу Аксенов на заседании правительства Крыма дал распоряжение всем болеть за сборную России "в обязательном порядке. Проверим тех, кто на местах должен быть".
Стоит отметить, что в рейтинге ФИФА сборная Хорватии занимает 20-е место, России - 70-е. До этого сборная России внезапно для всех в серии пенальти выбила из борьбы команду Испании.
Игра вратаря российской команды Игоря Акинфеева позволила России впервые выйти в 1/4 мирового футбольного первенства.В основное время сборные сыграли 1:1. Первый гол забил защитник российской сборной Сергей Игнашевич в свои же ворота, это произошло на 11 минуте, далее воротами уже не ошибся Артем Дзюба. Это произошло через полчаса после первого гола. Дополнительное время так и не помогло выявить сильнейшую команду. После чего пришла пора послематчевых пенальти - 4:3.
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