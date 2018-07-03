Акинфеева задержали для допинг-теста после победы сборной

Один из главных творцов сенсационной победы сборной России над грозной Испанией вратарь Игорь Акинфеев после матча подвергся допинг-тесту. Об этом стало известно от другого российского футболиста, полузащитника сборной Александра Ерохина.

Фото: ru.fifa.com

По словам полузащитника, все игроки сборной кинулись обнимать и поздравлять Игоря Акинфеева, отбившего аж два пенальти из пяти. Опытные футбольные эксперты заявляют, например, что вероятность гола при выполнении пенальти — в районе 80 %. Акинфеев же, можно сказать, сотворил настоящее чудо, учитывая уровень игроков национальной сборной Испании.

А вот продолжить поздравлять Акинфеева и в раздевалке у игроков команды уже не получилось — вратаря сборной России забрали для допинг-теста.

Ерохин, пользуясь случаем, отметил прекрасную игру капитана российской сборной — помимо послематчевых пенальти Акинфеев совершил во время матча аж девять спасений.

Игорь Акинфеев — настоящий лидер российской сборной в последние годы. С 2004 года он — неизменный вратарь национальной сборной. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Занимает 15-е место в списке лучших вратарей XXI века по версии Международной футбольной федерации статистики и истории.

Пока что ничего не известно о результатах допинг-пробы вратаря сборной России по футболу. Болельщикам остается надеяться, что все закончится благополучно — впереди у национальной сборной матч с неуступчивыми и крепкими хорватами. Игра состоится 8 июля, в 21:00 по московскому времени.

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