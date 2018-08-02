Соцсети "похоронили" биатлонисток за побег на Украину

Переход трех российских спортсменок в сборную Украины по биатлону вызвал бурю негодования в Сети. Так, пользователи не только в резкой форме критикуют девушек, но и размышляют, что же именно вынудило их выступать за чужую страну.

Фото: www.pyeongchang2018.com

Критикуют поступок российских биатлонисток как граждане Российской Федерации, так и жители Украины.

Россияне придерживаются мнения, что биатлонистки "сбежали" на Украину из-за того, что там спорт развит хуже и, как следствие, меньше конкуренция. Другие же сетуют на то, что Россия "разбазаривает таланты". По их мнению, ситуация с данным видом спорта в стране все хуже и хуже — нужно было постараться удержать спортсменок в России.

Украинцы же заявляют, что в российских спортсменах ни капли не нуждаются. Кто-то даже высказывает мнение, что биатлонистки подорвут честь сборной Украины, так как абсолютно все российские спортсмены "прокаженные", то есть замеченные в употреблении допинга. Некоторые усмотрели в переходе российских спортсменок в стан национальной сборной Украины политический контекст. Мол, кому-то все выгодно выставить так, будто русские и украинцы один народ — даже спортсмены общие. Другие жалеют девушек. По их словам, на Украине они пропадут и растеряют свой талант.

Напомним, что российские спортсменки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко отныне на международных соревнованиях буду выступать за сборную Украины по биатлону. До этого предполагалось, что биатлонистки перейдут в сборную Белоруссии.

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