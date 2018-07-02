Матч Россия-Испания был предсказан на сторублевой купюре

Кто уже только не становился предсказателем футбольных результатов: тут тебе и животные, и астрологи и многие другие. Однако оказалось, что главным "знаком", предсказывающим исход матча Россия-Испания был запечатлен на бумаге задолго до него. Да еще на какой - на денежной.

Предсказательницей окрестили новую сторублевую купюру, которую ЦБ выпустил к Чемпионату мира по футболу. Об этом написали в телеграм-канале 4chan.

"На памятной купюре в 100 рублей, выпущенной к Чемпионату мира по футболу в России, на голограмме изображен Игорь Акинфеев, который тащит ногой пенальти от Аспаса в матче с Испанией. И ниже ещё Игнашевич крупным планом, который забивает мяч в свои ворота!", - заявляют авторы поста.

И, действительно, если внимательно рассмотреть эти 100 рублей, можно увидеть уже знакомые сюжеты, которые со вчерашнего дня стали историей.

Ранее "Правда.Ру" писала, в настоящее время интернет заполонили бесчисленные коллажи Игоря Акинфеева в виде многорукого футбольного бога и эскизы будущего памятника ноге голкипера. Хотя теперь нужно внимательнее присмотреться к будущему сопернику - 7 июля наша сборная в четвертьфинале сразится с Хорватией.

Прогнозы на матч с Россией уже озвучил полузащитник хорватской сборной Лука Модрич. По его словам, это будет непростая игра. "Матч в Сочи, и Россия - хозяйка чемпионата. У нее будет очень сильная поддержка на трибунах. Будет ли пенальти? Не знаю. Но для нас стало сюрпризом, что Россия попала в 1/4 финала", - отметил хорватский футболист.