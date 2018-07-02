Как Хорватия сыграет со сборной России

Перед грядущим четвертьфинальным матчем между командами России и Хорватии главный тренер балканских футболистов Златко Далич рассказал о том, как будут играть его подопечные. Также хорватский наставник поделился своим мнением по поводу уровня сборной России.

Фото: ru.fifa.com

Так, Златко Далич назвал российскую сборную "великой командой". По его словам, то, что Россия смогла обыграть грозную Испанию и пройти так далеко, говорит о том, что российские футболисты — настоящие профессионалы.

Далич заострил внимание на том, что отныне каждый матч на чемпионате мира — как финал. Расслабляться нельзя ни в коем случае, пояснил он. Златко Далич резюмировал, что его команда покажет лучшую игру, на которую она способна и постарается не быть излишне самоуверенной.

Понятное дело, что Далич, как и любой главный тренер накануне важного матча, не будет раскрывать козырей своих подопечных, а ограничится лишь пространными высказываниями. Что же можно сказать о игре хорватов, основываясь на собственных наблюдениях?

Моментом первостепенной важности остается то, что проще, чем с Испанией, России не будет. У хорватов прекрасное нападение, способное быстро разыгрывать мяч и доставлять его к воротам соперника. Сюрпризы защитникам сборной России способны преподнести такие форварды, как Иван Перишич и Марио Манджукич — лидеры сборной Хорватии, представители итальянских "Интела" и "Ювентуса" соответственно.

Напомним, что Хорватия вышла в четвертьфинал, обыграв накануне сборную Дании со счетом 3:2. Сборная России же сенсационно выиграла Испанию, чем также заслужила выход в ¼ финала.

Матч между сборными России и Хорватии состоится в субботу, в 21:00 по московскому времени.

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