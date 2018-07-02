Как Хорватия сыграет со сборной России

Перед грядущим четвертьфинальным матчем между командами России и Хорватии главный тренер балканских футболистов Златко Далич рассказал о том, как будут играть его подопечные. Также хорватский наставник поделился своим мнением по поводу уровня сборной России.
Так, Златко Далич назвал российскую сборную "великой командой". По его словам, то, что Россия смогла обыграть грозную Испанию и пройти так далеко, говорит о том, что российские футболисты — настоящие профессионалы.
Далич заострил внимание на том, что отныне каждый матч на чемпионате мира — как финал. Расслабляться нельзя ни в коем случае, пояснил он. Златко Далич резюмировал, что его команда покажет лучшую игру, на которую она способна и постарается не быть излишне самоуверенной.
Понятное дело, что Далич, как и любой главный тренер накануне важного матча, не будет раскрывать козырей своих подопечных, а ограничится лишь пространными высказываниями. Что же можно сказать о игре хорватов, основываясь на собственных наблюдениях?
Моментом первостепенной важности остается то, что проще, чем с Испанией, России не будет. У хорватов прекрасное нападение, способное быстро разыгрывать мяч и доставлять его к воротам соперника. Сюрпризы защитникам сборной России способны преподнести такие форварды, как Иван Перишич и Марио Манджукич — лидеры сборной Хорватии, представители итальянских "Интела" и "Ювентуса" соответственно.
Напомним, что Хорватия вышла в четвертьфинал, обыграв накануне сборную Дании со счетом 3:2. Сборная России же сенсационно выиграла Испанию, чем также заслужила выход в ¼ финала.
Матч между сборными России и Хорватии состоится в субботу, в 21:00 по московскому времени.
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