Сколько уже заработали футболисты сборной России на ЧМ-2018

Российский футбольный союз после победы сборной России над испанцами получит от Международной федерации футбола 16 миллионов долларов. Это чуть больше миллиарда рублей.

Фото: ru.fifa.com

Так, Российский футбольный союз большую часть от этой суммы, а именно 12 миллионов долларов, заработал на групповом этапе. 8 из них сборная России получила за участие на турнире, еще 4 — за выход в плей-офф. Победа же над грозной сборной Испании принесла Российскому футбольному союзу оставшиеся 4 миллиона долларов.

Отметим, что сумма общего призового фонда чемпионата мира по футболу 2018 — 400 миллионов долларов. Команда, занявшая первое место, получит 38 миллионов долларов. Сборная, что оступится в финале, будет довольствоваться 28 миллионов, а бронзовые призеры получат немногим меньше — 24. Также Международной федерацией футбола предусмотрены выплаты и за четвертое место на турнире. Так, команда, проигравшая матч за бронзовые медали, получит 22 миллиона долларов.

Отметим, что несмотря на прекрасные результаты выступлений сборной России на мировом первенстве, есть россияне, что не разделяют всеобщего ликования. Так, ввиду малого финансирования регионов и уменьшающегося федерального бюджета они называют чемпионат мира по футболу ничем иным, кроме как "пиром во время чумы". Также граждане, придерживающиеся данной позиции, считают, что законопроект о повышение пенсионного возраста рискует пройти среди населения незамеченным из-за того, что вниманием россиян всецело и полностью завладел мундиаль.

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