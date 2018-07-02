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Испанские СМИ: "Красную фурию" обыграли "энтузиасты"

Спорт

Испанская спортивная пресса называет свою сборную "пустышкой", отдавая российской сборной должное разве что в энтузиазме и физической форме. Испанские СМИ ищут причины поражения сборной Испании от России, а не победы России над Испанией.


Ширли-мырли на ЧМ-2018

"Провал с большой буквы", так озаглавила спортивная газета Marca свою редакционную статью после проигрыша "красной фурии" российской сборной в одной восьмой финала Кубка мира по футблоу в России. " В воскресенье вылезли все наши проблемы, начавшиеся после несвоевременного решения Лопетеги (тренер сборной Хулен Лопетеги перед стартом ЧМ подписал контракт с мадридским "Реалом"- Ред.) и имеющие продолжение в виде лишенной смысла игры команды, которая находится не в лучшей физической форме. Проигрыш в матче с командой, что существенно ниже классом Испании и находится на 70 месте в рейтинге ФИФА — это именно провал, и никак иначе".

Матч с Россией обернулся историческим посмешищем, о котором еще долго будут говорить все и вся, вспоминая его также как закат целого футбольного поколения, пишет Marca.

Получив преимущество в счете, Испания чересчур успокоилась, считает El Mundo Deportivo. "Испания пасовала и пасовала, но делала это в середине поля, практически не добираясь до штрафной площади Акинфеева! Когда они встрепенулись, то сил в ногах на то, чтобы дожать Россию, уже попросту не было. "И если бы нас не выбила Россия, то это сделала бы любая другая сборная!, — указывает газета.

"Сам факт того, что русские перевели игру в послематчевые пенальти, стал для них праздником. Получив серьезную дозу моральных сил, они идеально действовали при 11-метровых", — пишет издание As.

Барселонская газета Sports полагает, что испанцы были "ленивыми, предсказуемыми, владели мячом, но без шансов, без глубины, и особенно после того, как противник сравнял счет в матче, который, по их мнению, они выиграли с того момента, как забили первый гол". "Расстройство, вызванное уходом Лопетеги, в конечном итоге спровоцировало этот фиаско", — указывает газета.

"Пришло время для совещания экспертов по этой ситуации неожиданного свободного падения команды, которая была непобежденной в течение многих лет", — заключает El Pais. Жаль, что Испания "прибыла в точку, где не держит удары даже против Ирана, Марокко, России …".

"Сборную Испании выбила команда, которая продемонстрировала огромный энтузиазм, но мало что показала в плане футбола. Каждый угловой добавлял децибел на стадионе. Что уж говорить о громе, который грянул после того, как с трудом державшая оборону сборная России добралась до серии пенальти. Хозяева не показали почти ничего в атаке, но Испания сама была командой-пустышкой".

"Мы проиграли в русскую рулетку — возврата к славному прошлому нет", — делает вывод El Mundo. Самые большие претензии газета высказывает в адрес тренера сборной Фернандо Йерро — он не смог защитить футболистов от натиска россиян и произвести замены во время игры на поле.

Напомним, что 1 июля на стадионе "лужники" в Москве прошел матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 между сборными России и Испании. Впервые в истории команда России вышла в четвертьфинал, обыграв команду Испаниии в послематчевых пеналти со счетом 4Х3. основное время закончилось вничью:1Х1.

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Темы ЧМ 2018 чм-2018 матч Россия-Испания
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